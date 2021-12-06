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Після смертельної ДТП пішов у відставку португальський глава МВС

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Португалія, Понеділок 06 грудня 2021 02:50
Після смертельної ДТП пішов у відставку португальський глава МВС Фото: після смертельної ДТП пішов у відставку португальський глава МВС (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Міністр внутрішніх справ Португалії Едуардо Кабріта пішов у відставку через ДТП за участю урядового автомобіля, в якому перебував політик. В результаті інциденту загинув ремонтник доріг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Кабріта звільнився майже через п'ять місяців після інциденту. Його не раз закликали піти у відставку, але міністр відмовлявся це робити. Кабріта заперечував будь-яку відповідальність і говорив, що "був просто пасажиром", чим викликав обурення суспільства.

Однак така позиція міністра стала ще більш неприйнятною після офіційної заяви прокуратури - його водія звинуватили у вбивстві з необережності. Він перевищив швидкість і наїхав на 43-річного ремонтника доріг.

Кабріта заявив, що йде у відставку, оскільки опозиція "політично експлуатує" ДТП перед парламентськими виборами в 2022 році, а сам він "більше, ніж будь-хто інший, шкодує про цю трагічну втрату".

Прем'єр-міністр Португалії прийняв відставку міністра МВС того ж дня і повідомив про це президенту. Новим міністром внутрішніх справ Португалії призначена Франциска Ван Дунен.

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