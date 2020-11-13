ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Смертельна ДТП в Києві: водій був тверезий, порушено кримінальну справу

Київ, П'ятниця 13 листопада 2020 11:19
Смертельна ДТП в Києві: водій був тверезий, порушено кримінальну справу
Фото: знак ДТП (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Водій таксі, яке їхало в зупинку громадського транспорту в Києві, був тверезий. За фактом смертельного дорожньо-транспортної пригоди порушено кримінальну справу.

Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.

За попередньою інформацією, водій автомобіля "Хюндай Соната" зіткнувся з припаркованим автомобілем "Хюндай Елантра", виїхав на автобусну зупинку і врізався в кіоск. В результаті 41-річна жінка загинула на місці події, а 60-річна киянка померла в кареті швидкої допомоги. Ще двоє людей госпіталізовані.

"Прилад Драгер показав, що водій, 1997 року народження, не перебував в стані алкогольного сп'яніння. Його затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - повідомили в поліції.

За даним фактом порушено справу за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водієві таксі загрожує від 5 до 10 років в'язниці.

Нагадаємо, ДТП в Києві відбулося сьогодні вранці на Окружній дорозі. При цьому заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що аварія сталася через те, що водій таксі заснув за кермом через перепрацювання.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події КиївКиївДТП

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся