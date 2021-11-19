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Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний підозрюваний зробив зізнання

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Україна, П'ятниця 19 листопада 2021 23:40
Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний підозрюваний зробив зізнання Фото: прокуратура розповіла подробиці допиту підозрюваного в ДТП у Харкові (скріншот ТСН)
Автор: Наталья Скороход

Прокуратура допитала 16-річного Миколу Харківського, якого підозрюють у смертельній ДТП на проспекті Гагаріна. В результаті допиту підліток зробив зізнання, що саме він був за кермом автомобіля Infiniti.

Про це РБК-Україна повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

За його словами, сьогодні, 19 листопада, проводився черговий допит 16-и річного підозрюваного в ДТП на проспекті Гагаріна.

"Після збору масиву доказів і проведених експертиз, що підтверджують його присутність в момент ДТП за кермом, підозрюваний нарешті визнав що дійсно він керував автомобілем", - повідомили РБК-Україна в прокуратурі.

Як відомо, у Харкові на проспекті Гагаріна автомобіль Infiniti проїхав на червоне світло на перехресті та врізався в інший автомобіль. В результаті зіткнення водій іншого автомобіля загинув на місці, ще кілька людей отримали травми.

Нагадаємо, експертиза підтвердила, що за кермом автомобіля Infiniti під час ДТП був 16-річний Микола Харківський. Збіглися ДНК-матеріали.

Раніше повідомлялося, що батькам Харківського загрожує кримінальна відповідальність. Вже відкрито кримінальне провадження.

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ДТП Харків
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