Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний підозрюваний зробив зізнання

Прокуратура допитала 16-річного Миколу Харківського, якого підозрюють у смертельній ДТП на проспекті Гагаріна . В результаті допиту підліток зробив зізнання, що саме він був за кермом автомобіля Infiniti.

За його словами, сьогодні, 19 листопада, проводився черговий допит 16-и річного підозрюваного в ДТП на проспекті Гагаріна.

"Після збору масиву доказів і проведених експертиз, що підтверджують його присутність в момент ДТП за кермом, підозрюваний нарешті визнав що дійсно він керував автомобілем", - повідомили РБК-Україна в прокуратурі.

Як відомо, у Харкові на проспекті Гагаріна автомобіль Infiniti проїхав на червоне світло на перехресті та врізався в інший автомобіль. В результаті зіткнення водій іншого автомобіля загинув на місці, ще кілька людей отримали травми.