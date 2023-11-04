Смертельное землетрясение в Непале: количество жертв вновь возросло

По последний данным, в результате сильного землетрясения в Непале погибли 157 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В результате землетрясения 105 человек погибли в Джаджаркоте и 52 - в соседнем районе Рукум-Вест, оба в провинции Карнали. Эпицентр землетрясения был в деревне Рамиданда.

Известно, что пострадали три города и три деревни в Джаджаркоте, население которого составляет 190 тысяч человек. По меньшей мере 85 человек получили ранения в Рукум Вест и 55 в Джаджаркоте.

Официальные лица опасаются, что число погибших может возрасти, поскольку первые спасатели добрались до холмистой местности вблизи эпицентра, расположенной в 500 км к западу от столицы Катманду, и начали поиск выживших.

"Число раненых может исчисляться сотнями, а число погибших также может возрасти", - заявил официальный представитель района Джаджаркот Хариш Чандра Шарма.

Землетрясение в Непале

Национальный сейсмологический центр Непала сообщал, что землетрясение произошло в пятницу в районе Джаджаркот на западе гималайской страны и имело магнитуду 6,4.

По данным Немецкого исследовательского центра геонаук, магнитуда составила 5,7, а по данным Геологической службы США - 5,6.

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