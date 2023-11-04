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Смертельное землетрясение в Непале: количество жертв возросло вдвое

Суббота 04 ноября 2023 14:39
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Смертельное землетрясение в Непале: количество жертв возросло вдвое Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

По меньшей мере 129 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего в северо-западной части Непала. Количество жертв может стать еще больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как утверждает Геологическая служба США, землетрясение силой 5,6 балла произошло примерно в 42 километрах от Джумлы, в провинции Карнали. В то же время, его толчки были ощутимы даже в столице Индии Нью-Дели.

По словам представителя полиции Непала Кубера Кадаята, пока подтверждена гибель 129 человек. Также 140 получили ранения. В частности:

  • в районе Джаджаркот, недалеко от эпицентра землетрясения, подтверждена гибель 92 человек и еще 55 получили ранения;
  • в соседнем районе Рукам-Вест погибло 37 человек и 85 получили ранения.

Это землетрясение стало самым смертоносным с 2015 года.

В Джаджаркоте в результате стихии несколько домов превратились в груды кирпича и древесины.

"Официальные лица сообщили Reuters, что они опасаются, что количество жертв пятничного землетрясения возрастет, поскольку они не смогли установить контакт в холмистой местности вблизи эпицентра, примерно в 500 километрах (300 миль) к западу от столицы Катманду, где также ощущались подземные толчки", - пишет издание.

Землетрясение 2015-го года

Тогда же в результате стихии в Непале погибли по меньшей мере 9 тысяч человек. Землетрясение магнитудой 7,8 балла повредило около миллиона домов и зданий по всей стране, а также нанесло ущерб на сумму 6 миллиардов долларов.

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