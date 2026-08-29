Смертельные патогены, ФСБ и закрытый остров: в ГУР раскрыли тайны биолаборатории РФ

По словам Черняка, объект работает в интересах Министерства обороны России. Комплекс существует с 1938 года. Первоначально его официально использовали для исследования заболеваний животных.

После распада СССР объект постепенно пришел в упадок. Ситуация изменилась в 2022 году, когда Россия приступила к масштабной реконструкции комплекса. Старые постройки снесли, а на их месте построили новые лабораторные помещения.

По данным украинской разведки, новые сооружения обладают усиленной защитой и предназначены для работы с биологическими образцами и химическими веществами. Объект также определили как важный для "обеспечения обороноспособности и безопасности России".

Что известно о деятельности комплекса

Официально объект именуется "Центр экспериментальной физиологии". Российская сторона заявляет, что там исследуют болезни домашних животных, в том числе бруцеллез и туберкулез.

Вместе с тем, в мае Федеральное медико-биологическое агентство РФ начало искать для работы на острове лаборанта. Среди требований к кандидату была работа с патогенными биологическими агентами I-IV групп.

По российской классификации, к самой опасной I группе относятся возбудители особо опасных инфекций. Среди них РФ называет чуму, Эболу, оспу и сибирскую язву.

Именно эта деталь, по мнению украинской разведки, вызывает вопросы реального назначения комплекса и характера проводимых там работ.

Черняк также обратил внимание на историю объекта. По его словам, еще в 1950-1960-е годы американская разведка рассматривала его как возможный центр разработки биологического оружия.

Отдельный вопрос вызывает расположение комплекса. Он находится на острове, а акваторию вокруг него с 2023 года было закрыто для доступа.

"Кремль не хочет, чтобы кто-то туда попал и зафиксировал, что там происходит", – сказал представитель ГУР.

Кто охраняет секретный объект

По словам Черняка, комплекс охраняют на самом высоком уровне. К обеспечению безопасности привлечены подразделения ФСБ и Федеральной службы охраны, военный гарнизон, а также зенитные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы.

При этом официально объект находится в ведении Федерального медико-биологического агентства России. В ГУР утверждают, что фактически он работает в интересах российского Минобороны.

Реконструкция комплекса на острове Лысый также происходила параллельно с развитием 48 Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ под Москвой. По данным украинской разведки, оба объекта восстанавливали в рамках одной программы финансирования.

Какие могут быть последствия аварии

Черняк заявил, что возможная авария на таком объекте может иметь масштабные последствия для Тверской области и соседних регионов.

По его словам, попадание агрессивных химических веществ в воду может уничтожить местную экосистему, после чего загрязнение будет распространяться по рекам. В таком случае сотни тысяч людей могут лишиться доступа к питьевой воде.

Еще более опасным, по оценке представителя ГУР, может быть попадание в воду патогенных микроорганизмов. Он предположил, что в случае аварии российские власти могут не уведомить население о реальных масштабах опасности.