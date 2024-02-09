Смерть мобилизованного с инвалидностью в воинской части: Лубинец рассказал о расследовании

Специализированная прокуратура в сфере обороны взяла на контроль досудебное расследование уголовных производств по факту смерти мобилизованного с инвалидностью в воинской части Одесской области .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

По словам Лубинца, по его запросу специализированная прокуратура в сфере обороны взяла на контроль, а также обеспечила проведение мероприятий надзора, направленных на эффективное досудебное расследование уголовных производств по факту смерти мужчины. Речь идет о:

непроведении надлежащего медицинского осмотра военнообязанного;

непринятии должностными лицами в/ч своевременных и необходимых мер медицинской помощи.

"Кроме того, для недопущения в дальнейшем совершения таких правонарушений, обратился в органы военного командования по усилению контроля и неукоснительного соблюдения требований законодательства при проведении мобилизационных мероприятий, воинского учета граждан и прохождения ими ВВК в ТЦК и СП", - пишет омбудсмен.

Лубинец добавил, что ход досудебных расследований по смерти мужчины находится под его постоянным контролем.

Смерть мобилизованного с инвалидностью в воинской части

Еще в начале августа 2023 года одесские СМИ писали о смерти мобилизованного из поселка Ширяево, который был "инвалидом с детства с эпилепсией". Позже начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что ТЦК имел документы, свидетельствующие о том, что мужчина был здоров и годен к службе. Документы были предоставлены больницей, где он проходил медкомиссию.

Во время досудебного расследования следователи проверяли законность призыва на военную службу мужчины с учетом состояния его здоровья и обстоятельства оказания медицинской помощи мобилизованному после приступа эпилепсии.

Как отметил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, все виновные должны быть наказаны, впрочем, для этого необходимо дождаться официальных результатов следствия.