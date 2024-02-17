Смерть мобилизованного с эпилепсией в воинской части: Гуменюк рассказала о расследовании

Вооруженные силы Украины не заинтересованы в том, чтобы на службе находились люди с ненадлежащим состоянием здоровья. Военное командование полностью способствует расследованию смерти мобилизованного с эпилепсией в воинской части .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Вооруженные силы Украины не заинтересованы в том, чтобы на службе находились люди с ненадлежащим состоянием здоровья. Они будут неспособны выполнять боевую задачу. Ни один командир в этом не заинтересован", - заявила Гуменюк.

По словам пресс-секретаря, решение о мобилизации и призыве на службу принимается на основании соответствующих документов. Сейчас продолжается расследование в котором выявлены 2 основных акцента:

непроведение надлежащего медицинского осмотра перед призывом;

некачественное оказание помощи непосредственно во время инцидента.

Как пояснила Гуменюк, во время призыва мужчины ТЦК опирались на документы, которые подтверждали то, что погибший прошел комиссию по месту жительства.

"Кстати, замечу, что в военно-врачебные комиссии, которые работают в таком случае, определяя пригодность военнообязанных к службе, организуются и функционируют на базе местных органов власти. Таким образом, пройдя комиссию, погибший предоставил ТЦК документы в которых было указано, что он здоров. В центре комплектования нет специалистов способных определить степень пригодности или здоровья гражданина", - добавила Гуменюк.

Сейчас по обстоятельствам смерти мужчины продолжается расследование. Военное командование полностью способствует расследованию и предоставляет все данные, а также показания участников события, чтобы установить в какой стадии произошла роковая ошибка.

"Конечно, после заключения, досудебного расследования, которое происходит под наблюдением специализированной прокуратуры, с нашей стороны, со стороны военного командования происходит полное содействие. Мы заинтересованы в том, чтобы на службу шли мотивированные и здоровые люди", - отметила Гуменюк.

Смерть мобилизованного с инвалидностью в воинские части

Еще в начале августа 2023 года одесские СМИ писали о смерти мобилизованного из поселка Ширяево, который был "инвалидом с детства с эпилепсией".

В ходе досудебного расследования следователи проверяли законность призыва на военную службу мужчины с учетом состояния его здоровья и обстоятельств оказания медицинской помощи мобилизованному после приступа эпилепсии.

Как отметил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, всех виновных должны наказать, впрочем, для этого необходимо дождаться официальных результатов следствия.

По словам омбудсмена Дмитрия Любинца, ход досудебных расследований по смерти мужчины находится под его постоянным контролем.