Смерть Марадони: 7 медиків звинуватили у "звичайному вбивстві з можливим умислом"

Сімом медичним працівникам в Аргентині пред'явлено звинувачення у "простому вбивстві з можливим умислом" легендарного футболіста Дієго Марадони . Їм загрожує від восьми до 25 років в'язниці.

Про це повідомляє ESPN .

Прокуратура в Сан-Ісідро, Аргентина, попросила суд заборонити підозрюваним виїжджати з країни.

Марадона помер у віці 60 років 25 листопада 2020 року від серцевої недостатності через два тижні після операції на головному мозку.

Леопольдо Луке, нейрохірург, який провів успішну операцію на головному мозку Марадоні, і психіатр Агустіна Косачов, яка лікувала колишню футбольну зірку, є серед семи обвинувачених. Вони заперечили будь-які протиправні дії.

Аудіо приватних розмов між лікарями та людьми з оточення Марадони потрапило до ЗМІ та свідчить про те, що за футболістом не стежили належним чином.

Сім'я Марадони вважає Луке одним з винних у його смерті.

Для розслідування обставин смерті Марадони створено спеціальну медичну комісію. У її доповіді зазначається, що команда медиків діяла "недоречно, дефіцитно і необдумано" і залишила його "напризволяще".

Серед обвинувачених також дві медсестри, координатор-медсестра, лікар та психолог.

Розтин Марадони встановив, що він помер уві сні від гострого набряку легенів, скупчення рідини в легенях через застійну серцеву недостатність.

У звіті щодо токсикології не виявлено алкоголю та незаконних речовин, однак використовувалися психотропні препарати для лікування тривоги та депресії.

Давати свідчення обвинувачені почнуть з 31 травня.