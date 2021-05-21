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Смерть Марадоны: 7 медиков обвинили в "обычном убийстве с возможным умыслом"

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Аргентина, Пятница 21 мая 2021 14:58
Смерть Марадоны: 7 медиков обвинили в "обычном убийстве с возможным умыслом" Фото: семерых медработников обвиняют в ненадлежащем наблюдении за Марадоной (фото flickr.com/ennoti-com)
Автор: Андрей Василюк

Семерым медицинским работникам в Аргентине предъявлено обвинение в "простом убийстве с возможным умыслом" легендарного футболиста Диего Марадоны. Им грозит от восьми до 25 лет тюрьмы.

Об этом сообщает ESPN.

Прокуратура в Сан-Исидро, Аргентина, попросила суд запретить подозреваемым выезжать из страны.

Марадона умер в возрасте 60 лет 25 ноября 2020 года от сердечной недостаточности через две недели после операции на головном мозге.

Леопольдо Луке, нейрохирург, который провел успешную операцию на головном мозге Марадоне, и психиатр Агустина Косачев, которая лечила бывшую футбольную звезду, есть среди семи обвиняемых. Они отрицали любые противоправные действия.

Аудио частных разговоров между врачами и людьми из окружения Марадоны попали в СМИ и свидетельствует о том, что за футболистом не следили должным образом.

Семья Марадоны считает Луке одним из виновных в его смерти.

Для расследования обстоятельств смерти Марадоны создана специальная медицинская комиссия. В ее докладе отмечается, что команда медиков действовала "неуместно, дефицитно и необдуманно" и оставила его "на произвол судьбы".

Среди обвиняемых также две медсестры, координатор-медсестра, врач и психолог.

Вскрытие Марадоны установило, что он умер во сне от острого отека легких, скопления жидкости в легких из-за застойной сердечной недостаточности.

В отчете по токсикологии не обнаружено алкоголя и незаконных веществ, однако использовались психотропные препараты для лечения тревоги и депрессии.

Давать показания обвиняемые начнут с 31 мая.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года. Ему было 60 лет. В начале ноября 2020 года Марадона перенес операцию на головном мозге. 11 ноября он был выписан из больницы.

Полиция начала расследование в отношении личного врача Марадоны Леопольдо Луке и провела ряд обысков дома и в его клинике. Врача заподозрили в непредумышленном убийстве футболиста.

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