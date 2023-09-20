Смерть Кадырова отразится на режиме Путина и не только. Этим эффективно воспользуются, - Юсов

Глава Чечни Рамзан Кадыров, несмотря на тяжелое состояние здоровья, пока жив. Его смерть будет иметь последствия для Ичкерии и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"К сожалению, дон. Пока жив дон (шутливо - ред.). Нет подтверждения о смерти. Но его состояние здоровья тяжелое. И это уже влияет на политические режимы вокруг его режима и в целом архитектуры и безопасности режима Путина (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.)", - заявил Юсов.

Последствия для Ичкерии

Как отметил представитель разведки, в первую очередь речь идет на только об Ичкерии, но и о предстоящей борьбе за перераспределение потоков и различных теневых сфер влияния, а также коррупционных.

"Поскольку режим Кадырова глубоко дотационный. И это все средства из российского бюджета и не только. Ряд бизнесов, в том числе на оккупированных территориях и не только. И за это "наследие" уже начинается борьба", - пояснил Юсов.

В то же время Юсов отметил, что смерть Кадырова станет шансом для борцов за независимость Ичкерии, а также других порабощенных народов Кавказа. В частности он уверен в том, что этим шансом эффективно воспользуются.

Последствия для Путина

"Что касается режима Путина, конечно, это дополнительный вызов. Потому что Кадыров - одна из таких фундаментальных основ режима Путина и персональное соглашение и во многом безопасность или условное спокойствие. Да, репрессивное, террористическое. Но спокойствие в Чечне связано собственно с фамилией Кадырова", - добавил Юсов.

Проблемы со здоровьем у Кадырова

Недавно издание Bild заявило о серьезных проблемах со здоровьем у главы Чечни Рамзана Кадырова. За последнее время он сильно поправился, имел опухший вид и на отдельных видео не мог открыть глаза. Предполагается, что у Кадырова серьезные проблемы с почками.

В частности, в ГУР заявляли, что глава Чечни Рамзан Кадыров сейчас находится в тяжелом состоянии.