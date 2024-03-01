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Смерть мужчины в Тернопольской области после пребывания в военкомате: реакция ТЦК

Фото: в Тернопольском областном ТЦК и СП отреагировали на смерть мужчины после пребывания в военкомате (zoda.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Появилась реакция Тернопольского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в связи со смертью военнообязаннного после нескольких дней пребывания в военкомате Бучача.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ТЦК та СП.

"27 февраля 2024 года 49-летнему жителю Тернопольской области внезапно стало плохо, начались судороги, он упал наземь на территории третьего отдела Чертковского РТЦК и СП (расположен в Бучаче, - ред.). Работниками территориального центра комплектования была оказана первая медицинская помощь и вызвана карета скорой помощи", - говорится в разъяснении.

Как утверждают в военкомате, далее мужчина был доставлен в КНП "Бучатская городская больница" каретой скорой медицинской помощи с диагнозом - приступ судорог амнезии эпилепсии. 29 февраля он умер в помещении больницы предварительный диагноз эпилепсия, судорожный синдром", - добавили в ТЦК, отметив, что по данному факту проводится расследование.

Что произошло? 

Как рассказали в Спецпрокуратуре 1 марта, в городе Бучач Тернопольской области умер 49-летний мужчина после многодневного пребывания в ТЦК. Сообщалось, что он болел эпилепсией, а на его теле были ушибы и синяки. 

По предварительным данным, мужчина прибыл в ТЦК 25 февраля для сверки военно-учетных документов и прохождения военно-врачебной комиссии. Уже 27 февраля ему стало плохо на территории военкомата. Начато уголовное производство.

Из-за этого случая, как писали местные СМИ, начались протесты. Около 50 людей 29 февраля собрались возле горсовета Бучача. Так, большинство из них - из села, откуда умерший был родом. Также приехали неравнодушные из других общин, что расположены неподалеку от Бучача. Протестующие требовали встречи с работниками ТЦК и городской властью. Но позже разошлись.

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