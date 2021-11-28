Зміна місця проживання онлайн. "Дія" з 1 грудня запускає тест по всій Україні

Послугу можна буде отримати за 1 робочий день без відвідування 3 установ, 30 днів очікування та папірців, повідомив міністр.

"З 1 грудня запускаємо бета-тест зміни місця проживання онлайн на порталі "Дія". Реєстрація тут", - повідомив він.

Федоров наголосив, що послуга повністю трансформується, оскільки більше не потрібно буде їхати до свого рідного міста, навіть якщо людина хоче там зареєструватися.

Міністр додав, що "чоловікам не доведеться ходити у військкомат, щоб знятися або стати на облік".