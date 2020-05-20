SmartLead відгуки говорять самі за себе

З огляду на ту ситуацію, в якій зараз знаходиться весь світ стає абсолютно очевидним той факт, що онлайн бізнес буде розвиватися все швидше і все більше сфер офлайн бізнесу будуть максимально діджіталізіроваться. І, звичайно ж, багато хто почав це розуміти і шукати для себе варіанти навчання в перспективних напрямках, де можливості дозволятимуть працювати без прив'язки до місцевості з будь-якої точки світу. Саме в цей період часу компанії з навчання онлайн почали рости як гриби після дощу пропонуючи кращі умови, ніж у інших.

Як зробити правильний вибір і на що звертати увагу ми вирішили запитати у відомого експерта і практика Володимира Солошенко, власника компанії SmartLead відгуки про яку говорять самі за себе.

Володимир Солошенко заснував компанію СмартЛід ще в 2018 році. За цей час його учнями встигли стати більше 2500 чоловік по всій Україні. І ключовим в даному прикладі є саме той факт, що Володимир на відміну від більшості онлайн-тренерів практик і власник реального бізнесу. Тільки після того, коли він протестував свою технологію на собі він і вирішив навчати цьому інших, доводячи їх до результату практично за руку. Дійсно багато учнів залишають свої відгуки про SmartLead і діляться своїми результатами прямо під час навчання, що не може не мотивувати інших.

Так як же зробити правильний вибір онлайн освіти і на що варто звертати увагу в першу чергу?

Володимир Солошенко з Smart Lead повідомляє, що в першу чергу вам потрібно звернути увагу на експерта, який буде вас навчати. Вам потрібно вивчити його біографію і поцікавитися його реальним досвідом в бізнесі. Якщо ця людина теоретик, який пройшов до цього десятки курсів, але він не вів бізнес самостійно, то чому він вас може навчити тому що це тільки теорії. На практиці ж краще звертатися до тих, хто випробував все на своїй "шкурі", хто ризикував своїми грошима, часом, життям. Хто робив помилки і шукав шляхи їх вирішення. І якщо пройшовши весь цей не простий підприємницький шлях він залишився на плаву і його бізнес дає результати - його досвід однозначно буде для вас цінним.

Вибираючи тренера або онлайн школу - не соромтеся задавати перед цим самі "дурні" і найскладніші питання. І поки ви не отримаєте на них відповідей - не купуйте. Це ж ваші гроші і ваш час врешті-решт.

Так як все влаштовано в Smart Lead відгуки в інтернеті можуть вам підтвердити те, що ви зараз дізнаєтеся. Працюючи з учнями особисто я викладаюся на 1000%. Для мене важливо, щоб кожен учень розібрався в технології, отримав цінний досвід, який потім точно стане в нагоді йому в житті. Якщо він буде уважним учнем з цими знаннями він потім зможе легко знайти високооплачувану роботу, отримувати додатковий дохід або навіть сформувати свій повноцінний бізнес. У юутуб на офіційному каналі Смарт Лід відгуки залишають реальні учні, де ви зможете сформувати своє бачення і прийняти правильне рішення.

Вибираючи для себе онлайн курс або школу або коучинг пам'ятайте головне: якщо ви хочете досягти результату, то ви повинні бути дуже уважні до деталей, ви повинні виконувати всі завдання і постійно комунікувати з викладачами не соромлячись при цьому задавати будь-які питання. І головне не відкладайте реалізацію і практику своїх навичок відразу після навчання.

І ще, пам'ятаєте, якщо вас десь обіцяють навчити нової перспективної професії менш ніж за 1.5 місяці швидше за все це обман. Якщо ви хочете досягти успіху і збільшити свої доходи кратно - приготуйтеся на 2 місяці і більше до кропіткої роботи з максимальним зануренням в процеси. І тоді результат не змусить себе довго чекати.