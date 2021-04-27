Смарт-життя з новими IoT гаджетами ОРРО. В Україні презентували безпрецедентні TWS навушники ОРРО Enco X

27 квітня, 2021, Київ, Україна — OPPO AED Україна презентувала флагманські TWS Bluetooth навушники OPPO Enco X. Бездротові TWS навушники є результатом першої колаборації ОРРО з данським преміум виробником динаміків Dynaudio.

Під час презентації також було оголошено плани компанії OPPO AED Україна на поточний рік щодо розширення представленості в IoT сегменті. Наразі компанія входить до топ-5 брендів за результатами продажів TWS навушників в Україні.

«У 2021 році команда IoT ОРРО AED Украина зосередиться на бездротових навушниках й інших носимих пристроях. Цього року ми запропонуємо більше нових моделей TWS навушників у різних цінових категоріях, як-от OPPO Enco Air, Enco Buds й Enco Free2. Деякі з них не замінюватимуть наявну модель, а доповнятимуть лінійку завдяки зовсім іншому формфактору. У такий спосіб ми прагнемо задовольнити різні потреби клієнтів», — зазначив Ладо Гегечкорі, національний тренер OPPO AED Україна.

OPPO Enco X: Hi-Fi якість, створена спільно з Dynaudio

Як і попередні флагманські TWS навушники від OPPO, OPPO Enco X оснащені власною інноваційною звуковою системою DBEE 3.0 і бездротовою трансмісією LHDC, що забезпечує найвищу якість Hi-Fi.

Навушники OPPO Enco X — це преміальне поєднання акустичної майстерності OPPO й досвіду скандинавського аудіогіганта Dynaudio. Автентична, першокласна якість звуку — квінтесенція масштабних досліджень, випробувань і пошуків, здійснюваних головними експертами з акустики Dynaudio та командою OPPO в найбільшій акустичній лабораторії Європи.

«Точне відтворення звуку Enco X дає змогу почути навіть подих виконавця», — додав Даніель Емонтс, головний спеціаліст з акустики Dynaudio.

У 2007 році OPPO представила свою першу технологію DBEE 1.0 Dynamic Audio. Тринадцять років потому компанія презентує нові матеріали, нову структуру й нові технології в абсолютно інноваційній звуковій системі DBEE 3.0. Навушники OPPO Enco X становлять коаксіальну конструкцію з двома драйверами. Передній магнітно-збалансований мембранний драйвер обробляє високі частоти, а тришаровий композитний динамічний драйвер, розташований позаду, керує середньо-низькими частотами. Поєднання паралельних подвійних динаміків, що підтримуються бездротовою передачею LHDC із низькою затримкою, дає змогу насолоджуватися безперервним, чітким, збалансованим звуком із природною глибиною.

Сторонній шум скасовано

Навушники OPPO Enco X забезпечують гібридне активне шумозаглушення. Досягти цього вдається завдяки двоядерному чипу, який також відповідає за зменшення шуму та якість Bluetooth з’єднання. Користувачам доступні чотири налаштування: «Максимальне шумозаглушення» для неймовірного задоволення від звуку під час поїздок у транспорті чи прогулянок у громадських місцях, «Приглушення шуму» для пом’якшення звуку в кафе чи офісі, «Режим прозорості» (Transparency mode), якщо ви хочете знати, що відбувається довкола, не знімаючи навушників, і, нарешті, ще один варіант — просто вимкнути шумозаглушення.

OPPO Enco X оснащені потрійним мікрофоном для забезпечення алгоритму керування шумом, вбудованим мікрофоном безпосередньо в частині, що розміщується у вусі, і подвійним мікрофоном поза вухом. Завдяки цьому, а також сучасному адаптивному фільтру й механізму розпізнавання шуму вітру навушники усувають сторонні звуки під час дзвінків. Навіть у галасливому середовищі та за поривів вітру співрозмовник усе одно чутиме вас чітко.

Бінауральна Bluetooth передача з низькою затримкою

Навушники OPPO Enco X примножують спадщину, залишену попередніми навушниками OPPO, — передачу звуку із низькою затримкою. Нова бінауральна Bluetooth передача з низькою затримкою відрізняється більшою стабільністю, оптимізацією наднизької затримки на системному рівні та ще відчутнішим зменшенням затримок. Покращено аудіовізуальну синхронізацію, а ще мінімізовано кількість лагів і перешкод для підключення.

25 годин автономної роботи

25 годин відтворення музики або 15 годин розмов поспіль — ось на що здатні нові навушники із зарядним кейсом. Але і без нього OPPO Enco X приємно вас здивують, запропонувавши 5,5 години відтворення музики або 3,5 години розмов;

якщо активовано максимальне шумозаглушення, навушники можуть прослужити 4 години без зарядного кейса або 20 годин із ним.

Інтелектуальне й інтуїтивно зрозуміле керування

Використовуйте сенсорне керування навушниками OPPO Enco X, щоб легко переключитися на наступну пісню або змінити режим шумозаглушення:

Double-tap control (Керування подвійним натисканням): двічі торкніться будь-якого динаміка, щоб перейти до наступної пісні, відповісти на дзвінок чи завершити розмову;

Slide control (Керування ковзним рухом): зробіть пальцем рух угору чи вниз по обидва боки навушників, щоб відрегулювати гучність;

Press-and-hold control (Керування натисканням й утриманням): натисніть та утримуйте будь-який бік навушників протягом секунди, щоб переключитися між двома вибраними режимами зменшення шуму (за замовчуванням це режим прозорості та режим максимального шумозаглушення);

Three-tap control (Керування трьома натисканнями): цей елемент керування може активувати Google Voice Assistant, Apple Siri та Amazon Alexa.

Стильний дизайн, непідвладний часу

Історія створення дизайну OPPO Enco X доволі цікава, адже новий пристрій — наступник MP3-програвача ОРРО X3, і X у цьому разі визначає флагманський статус. Тобто під час розробки дизайну та формфактора компанія звернулася до своєї ж спадщини, що є цікавим прийомом. Компактний зарядний кейс розміром із морський камінець, а також красивий каркас з алюмінієвого сплаву в поєднанні з обтічним корпусом мають елегантний і водночас динамічний вигляд. OPPO Enco X будуть представлені в Україні у двох кольорах: білому та чорному.

«MP3-програвач ОРРО Х3 був випущений у 2005 році та одразу завоював прихильність користувачів. Зокрема, його шаленій популярності сприяв унікальний дизайн гаджета. На відміну від багатьох традиційних MP3-програвачів OPPO X3 мав унікальний дизайн. Навіть за сучасними мірками такий дизайн усе ще має дуже стильний вигляд. Саме тому у 2021 році ми вирішили примножити спадщину X3 та відтворили дизайн у нашому новітньому продукті — навушниках ОРРО Enco X», — пояснив Ладо Гегечкорі, національний тренер OPPO AED Україна.

Для більш докладної інформації дивіться презентацію бездротових навушників Enco X в Україні за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=eXHRGDg6bzg

Наявність OPPO Enco X на ринку України

В Україні бездротові навушники OPPO Enco X уже доступні у двох кольорах, чорному та білому, на сайтах і в магазинах партнерів ALLO, Citrus, Comfy, Eldorado, Foxtrot, Rozetka й інших. Із 27 квітня по 16 травня 2021 року OPPO Enco X можна придбати за промоціною, приуроченою до старту продажів: лише за 4444 грн замість 4999 грн.