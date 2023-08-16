Smart-телевизоры KIVI – «Выбор года» среди украинских потребителей

Премия «Выбор года» уже более 20 лет определяет любимые бренды украинцев. Уже четвертый год лучшими телевизорами эконом-класса становятся Smart-телевизоры европейского бренда KIVI.

Почему украинцы выбирают именно KIVI? Все просто: это качественные современные модели, которые могут конкурировать с телевизорами А-класса по критериям картинки, звука и дизайна, но стоят на 10-15% ниже. Телевизоры KIVI производятся на мощностях крупнейшего в мире контрактного производителя компании MTC, а все комплектующие созданы на заводах Китая, Японии, Тайваня, признанных в мире производителей. К тому же бренд – один из немногих в своем сегменте, выпускающий устройства с ультратонкими рамками и в белом цвете.

Управляющая проектом «Выбор года» в Украине Елена Грабельникова отмечает: «Не в первый раз поздравляем KIVI в числе победителей «Выбор года» в Украине. Телевизоры среднего сегмента – сложная и конкурентная ниша, в которой потребитель остается придирчивым, внимательным, но благодарным за взвешенную ценовую политику и инновации. KIVI удается совмещать эти два важных критерия. Безусловно, производит впечатление и четкая и скоординированная представленность в крупнейших сетях и маркетплейсах – Comfy, Фокстрот, Эльдорадо, Эпицентр, Алло, Кибернетика, Розетка, MOYO, Технотоп, Техномаркет, где клиент может целесообразно оценить преимущества телевизоров».

О медали-отличии «Выбор года»

Результаты «Выбор года» в Украине основаны на всеукраинском маркетинговом исследовании потребительских предпочтений, выполненном Ipsos Ukraine по инициативе «Выбор года», мнении профессионального жюри и экспертов рекламного рынка. Наибольшее влияние, а это более 40%, на определение первенства торговой марки, услуги или компании в номинации имеет потребитель. Методика определения товаров и услуг лучших торговых марок на рынке включает в себя комплексную оценку позиции товара, услуги и компании и созданная компанией Fеstivals International (США).