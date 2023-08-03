"Смарт-Холдинг" подал иски в ЕСПЧ по поводу преступлений России

"Ни у нас, ни у украинских или международных юристов уже не будет возможности физически зафиксировать разрушения. Именно с этой целью захватчики сносят обстрелянные собственноручно дома в оккупированных городах. Но это видео остается доказательством преступления. Мы добавляем его к заявлениям, которые подготовили в Европейский суд по правам человека", - заявили в компании.

В сообщении также говорится, что "Смарт-Холдинг" направил уже 19 исков в Европейский суд по правам человека. Шесть из них касаются именно захвата или уничтожения семи ТЦ "Амстор".

К 2014 году сеть состояла из 28 ТЦ площадью более 310 тыс. кв. метров, к началу полномасштабной войны площадь не оккупированных и работающих объектов уже была 130 000 кв. метров, обеспечивала 1000 рабочих мест. Теперь же 80 тыс. кв. метров коммерческой недвижимости сети – под временной оккупацией или разрушенные, как ТЦ в Кременчуге, уничтожен в прошлом году ракетами Х-22, как этот ТЦ в Мариуполе.

"Мы все отстроим после победы. Даже лучше, эффективнее и современнее. Есть идеи и уже есть подготовленные проекты. Мы будем настойчиво добиваться возмещения всех убытков от страны-агрессора", - отмечает CEO "Смарт Урбан" Роман Емец.