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Вкусный дебют. Volkswagen начал продажи обновленных фирменных сосисок

Фото: Volkswagen начал продажи обновленных фирменных сосисок (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Volkswagen обновила свой самый популярный продукт - сосиски карривурст. Отныне они превратились в полуфабрикат для микроволновой печи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Готовое блюдо с соусом для микроволновой печи можно будет купить в обычном супермаркете. Отгружать в магазины сетей Edeka и Netto в Германии их начнут уже в июне этого года.

Напомним, что культовые сосиски каривурст Volkswagen производит с 1973 года на мясокомбинате в Вольфсбурге. Соус также особенный и изготавливается по формуле, проверенной временем. Сначала карривурст были доступны только сотрудникам Volkswagen и продавались в заводских столовых, но со временем вышли за их пределы, став наиболее популярным продуктом марки.

В 2024 году Volkswagen реализовал около 8,6 млн колбасок. Для сравнения: объем продаж автомобилей бренда за тот же год - 5,2 млн единиц. Подразделение Volkswagen Group Services, производящее карривурст, приносит огромную выручку, и с появлением новой версии она, вероятно, возрастет.

Несколько лет назад Volkswagen, подхвативший экологическую повестку, задумал сделать колбаски вегетарианскими. Однако эту идею рынок не принял: рабочие, лишившись сосиски, обратились с коллективной жалобой в профсоюз, после чего блюдо все-таки вернули в меню.

 

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