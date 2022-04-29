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У Слюсарєва спростували інформацію про його перебування в РФ

Фото: у Слюсарєва спростували інформацію про його перебування в РФ (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Вадим Слюсарєв не перебуває на території Росії, і інформація про його нібито переїзд в РФ на постійне місце проживання не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар його адвоката Олену Бардіна для "Апострофа".

"Вадим Слюсарєв не перебуває в Росії. Більш того, він не перебував там весь цей час - з початку військових дій в Україні. Інформація про нібито його виїзд на пмж - теж абсолютна неправда", - сказала вона.

За словами Бардіної, інтерес до приватного життя Слюсарєва, ймовірно, пов'язаний з тим, що деякі журналісти "охрестили його членом політради партії "Слуги народу".

"Він не входить до політради партії, не є політиком, депутатом або чиновником. Також він не керує партійною Харківською організацією "СН", як це часто і помилково стверджується", - підкреслила вона.

Слюсарєв закінчив службу в Державній прикордонній службі України 8 років тому і з тих пір займається підприємницькою діяльністю.

"З цієї причини дуже безглуздо виглядають твердження в окремих новинах, що він, мовляв, мало не з прикордонного поста кудись там поїхав",-зазначила юрист.

Щодо ймовірних виїздів Слюсарєва в Крим, вона пояснила, що якщо такі і були за 8 років, то вони пов'язані з тим, що на півострові у її клієнта проживають літні батьки:

Відповідаючи на питання про бізнес, вона нагадала, що Слюсарєву належить група компаній Dutyfreeunite, яка володіємо магазинами дьюті-фрі.

"Всі спроби викрити компанії в контрабанді - не більше, ніж медійні атаки. Як і у випадку з нібито переїздом до Росії. Немає жодної кримінальної справи або судового документа навіть з натяком на контрабанду з боку Dutyfreeunite. Подібні звинувачення абсолютно помилкові", - сказала Олена Бардіна.

Також вона анонсувала відповідні юридичні кроки з їхнього боку на недостовірну інформацію в пресі.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що Слюсарєв виїхав до РФ на ПМЖ. Підтверджень з боку українських правоохоронних органів не було.

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