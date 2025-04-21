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На службу полиции заступил суперкар Chevrolet Corvette Stingray

Понедельник 21 апреля 2025 13:33
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На службу полиции заступил суперкар Chevrolet Corvette Stingray Фото: полиция получила суперкар Chevrolet Corvette Stingray суперкар Chevrolet Corvette Stingray
Автор: Константин Широкун

У полиции Флориды, США, появилась самая быстрая патрульная машина в США. Подразделение дорожно-патрульной службы получило Chevrolet Corvette C8 Stingray 2023 года выпуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети полиции.

Отмечается, что родстер не куплен на деньги налогоплательщиков, а изъят у торговца наркотиками. Эффектный суперкар будет использоваться для пропаганды соблюдения ПДД, еще его используют на образовательных мероприятиях.

На службу полиции заступил суперкар Chevrolet Corvette Stingray

У необычного Corvette уже есть черно-коричневая ливрея полиции Флориды, синие спецсигналы на воздухозаборниках и за лобовым стеклом. Правоохранительным органам досталась версия с пакетом 70th Anniversary. Под капотом машины установлен атмосферный 6,2-литровый двигатель мощностью 497 лошадиных сил.

Chevrolet Corvette C8 способен разменять 97 км/ч с места примерно за три секунды и разогнаться до 312 км/ч. В полицейском управлении пообещали, что в реальных условиях машину тоже задействуют: она будет гарантировать безопасность на автомагистралях.

На службу полиции заступил суперкар Chevrolet Corvette Stingray

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