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Служба підтримки Apple заговорила українською мовою

Автор: РБК-Україна

Офіційна служба підтримки компанії Apple перейшла на українську мову. Тепер українці можуть отримати консультацію з технічних питань рідною мовою.

Про це повідомляє видання ITC.

До цього українських користувачів за замовчуванням обслуговували російською мовою,а власників американських облікових записів-англійською.

Видання зазначає, що близько двох тижнів тому при вхідному дзвінку від російськомовної служби підтримки повідомлення-Попередження про запис дзвінка почало програватися українською.

Повноцінне замовлення дзвінка для України служба підтримки Apple запустила з 28 червня.

Нагадаємо, в березні американська компанія Apple запустила український розділ на своєму офіційному сайті. Основна частина розділу поки доступна тільки англійською, проте решта - вже представлено українською мовою.

Крім того, компанія Apple планує відкрити офіційне представництво в Києві вже цього року.

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