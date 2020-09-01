"Слуги народу" мають питання до роботи Мінфіну і Мінекономіки, - Корнієнко

Фракція "Слуга народу" має питання до роботи Міністерства фінансів та Міністерства економіки України. Раніше голова фракції Давид Арахамія заявляв проможливі кадрові зміни у Кабінеті міністрів.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV сказав голова партії "Слуга народу", нардеп Олександр Корнієнко.

"Він (Арахамія - ред.) казав про економічний блок. І він не казав у доконаному вигляді - що якийсь збір підписів чи якісь проекти рішень. Він більше натякав що до Міністерства економіки, до Міністерства фінансів є питання з боку фракції монобільшості. Я думаю, що вони на ці питання найближчим часом або дадуть відповідь, або дадуть її неякісно. І ми тоді будемо в якісь процеси далі переходити", - сказав він.

За словами Корнієнка, стосовно Міністерства економіки є багато питань "щодо призначень, митниці в першу чергу - вони обговорюються, в соціальних мережах.

"І керівники цих служб - і митної, і податкової - просто мають вступити в діалог з профільним комітетом, дати відповідь. Там є багато наших депутатів, вони з нами поділяться. І ми цю інформацію обов’язково далі будемо обробляти", - сказав нардеп.

Нагадаємо, за словами Арахамії, кадрові перестановки можуть відбутися у двох-трьох міністерствах.

Як повідомлялося, у липні Верховна рада призначила віце-прем'єра з питань оборонно-промислового комплексу, ним став колишній глава Держкосмосу.