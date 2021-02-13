RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Слуги народу" хочуть зняти Дубінського ще з однієї посади

Автор: Артур Родивилов

"Слуги народу" зберуться з питання Олександра Дубінського ще раз. Вони розглянуть зміну голови Київського обласного осередку партії через санкції США.

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Популярні новини
На в’їздах у Київ розгорнули 8 теплопунктів, - Кличко 10 лютого 2021
Верховний суд відхилив два позови щодо санкцій проти трьох телеканалів Козака 10 лютого 2021
У ЄС назвали дві умови надання Україні другого траншу в 600 млн євро 10 лютого 2021
МЗС Росії пояснив слова Лаврова про намір розірвати відносини з ЄС 12 лютого 2021
Корупція та вплив олігархів: головне з доповіді Європарламенту щодо України 11 лютого 2021
Підготовка до держзради: Офіс генпрокурора розповів про справи Козака і Медведчука 11 лютого 2021
Зеленський про санкції проти каналів Козака: ми закривали їх канали, а не наші 11 лютого 2021
Лукашенко назвав умови своєї відставки 11 лютого 2021
Росія назвала два питання, від яких залежить врегулювання на Донбасі 11 лютого 2021
Росія розширила санкції проти українських компаній 12 лютого 2021

Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні в понеділок проголосувала за виключення зі своїх рядів нардепа Олександра Дубінського.

"Я знаю, що зараз у партії буде в найближчі дні якісь збори з цього приводу, вони будуть розв'язувати питання саме щодо голови Київського обласного відділення партії "Слуга народу". Там вже партія вирішить. Я так розумію, що питання до цього (зняття Дубінського з посади - ред.) є, тому і буде збиратися партія", - сказав Тимошенко.

Нагадаємо, виключення нардепа Дубінського з фракції СН підтримали понад 180 народних депутатів. Голосування проходило у форматі збору підписів.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку січня США звинуватили нардепа у втручанні в американські вибори 2020 року. Мінфін США вніс його до списку персональних санкцій.

Після цього в Офісі президента пообіцяли покарати причетних до втручання у вибори президента США, попри партійну приналежність.

У новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 12 лютого експерти спробували дати відповіді на питання, яке турбує всіх уже тривалий час: чи готова Україна до старту вакцинації вже за кілька днів та що нам взагалі колотимуть?

Крім того, гості студії розповіли, чому багатомільйонні тендери дістаються іноземним компаніям, а не українським.

До Шустера завітають міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інфекціоніст Ольга Голубовська, імунолог Борис Донськой, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко та інші.

Політичне ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" від 12 лютого

Нагадаємо, у попередньому випуску програми телеведуча NewsOne Діана Панченко висловилася про санкції та закриття телеканалів.


Також у прямому ефірі сталася суперечка між скандальною ведучою та Антоном Геращенком.


А ще у попередніх випусках, наприклад, лікар-інфекціоніст Катерина Булавінова пояснила, чому багато громадян України відмовляються від вакцинації.


Міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміології зі США Михайло Фаворов прокоментував низьку статистику захворюваності людей в Україні.


До речі, одіозний народний депутат Нестор Шуфрич заявив, що буде вакцинуватися в Будапешті, і найімовірніше російською вакциною "Спутник V".


У якості бонусу пропонуємо вам невелике відео, з якого ви дізнаєтеся, як змінити постачальника газу в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України нардепСлуга народа
Читайте також
В "Слузі народу" пояснили, чому висунули Вірастюка кандидатом на довибори до ВР
Зеленський провів закриту зустріч з депутатами. Про що говорили
Прогноз погоди