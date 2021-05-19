У "Слузі народу" заявили, що парламент завершив земельну реформу

Верховна рада ухвалила земельні законопроекти, які завершують земельну реформу та процес децентралізації. Але робота з впорядкування земельних питань триватиме й надалі.

"Важливо розуміти, що державну землю або землю громад ніхто не зможе розбазарювати. Навпаки - створюються всі умови для того, щоб держава, громади, власники могли реально контролювати, як використовується земля та не втрачали кошти через "сірі" схеми", - заявив Корнієнко.

За його словами, земельну реформу й розпочинали для того, щоб землею володіли та контролювали ті, хто на ній працює. Не посадовці з Києва, політики чи пов’язані із ними бізнесмени, а громади та власники ділянок.

"Законопроект № 2194 передає всі державні землі за межами населених пунктів у власність громадам. Державі залишаться лише військові полігони, природоохоронні землі, ділянки держпідприємств. А законопроєкт № 2195 впроваджує систему електронних земельних аукціонів, які заощадять час, кошти та забезпечать прозорість продажу землі", - пояснює Корнієнко.

У профільному парламентському комітеті стверджують, що ці зміни допоможуть розвитку громад і фермерських господарств та спростять життя інвесторам та власникам землі.

"Більше не потрібно буде отримувати дозвіл на розробку технічної документації для зміни цільового призначення земельної ділянки. Виняток становлять лише землі у державній або комунальній власності. Також скасована державна експертиза землевпорядної документації. Відтепер органи екології та охорони культурної спадщини не погоджуватимуть документацію, а тільки надаватимуть інформацію про обмеження у використанні земель", - заявив голова комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський.

Він наголошує, що завдяки ухваленому раніше законопроекту № 2194 місцеві громади, нарешті, зможуть самостійно розпоряджатися землями за межами населених пунктів, регулювати цільове використання земель, передавати їх у користування та у власність і затверджувати містобудівну документацію у межах усієї території громади.

Своєю чергою пов’язаний із ним законопроект №2195 забезпечує прозорий та максимально зручний процес продажу землі через електронні аукціони.

"Подати документи на участь у земельних торгах, зареєструватися та взяти участь в аукціоні можна онлайн. Оголошення про аукціон та документи на лот автоматично відображатимуться на Єдиному державному порталі земельних торгів. А самі аукціони проводитимуть онлайн у режимі реального часу в єдиній електронній торговій системі", - пояснює Сольський.

Також він звертає увагу на те, що спеціально для залучення до торгів більшої кількості малих фермерських господарств, площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, яку продають з аукціону, становитиме не більше 20 гектарів.

Водночас Сольський вважає, що до кінця року парламент має розглянути ще низку ініціатив з подальшого впорядкування земельного законодавства. Частина законопроектів вже зареєстрована у Верховній раді та очікує на розгляд, частину ініціатив ще тільки планують оформлювати у законопроєкти.

"Зокрема, йдеться про фінансову підтримку малих та середніх фермерських господарств, що володіють землею до 500 га, вона передбачена законопроектом №3205-2. Він суттєво спрощує отримання кредитів на купівлю землі для аграріїв", - розповідає Сольський.