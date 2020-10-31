У "Слузі народу" заявили про відсутність сигналів для скасування безвіза

На даним момент немає сигналів від міжнародних партнерів про скасування безвізового режиму України з Євросоюзом. Також не піднімалася тема скасування траншу Міжнародного валютного фонду.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в ефірі телеканалу "Інтер".

Він додав, що щодо можливості втратити безвіз розпускаються фейки.

"Немає ніяких сигналів про те, що не буде траншу кредиту МВФ. Фейки, які поширюють, про те, що буде анульований безвіз: процедура не починалася і для цього немає підстав", - сказав Качура.

Він також упевнений, що українська влада вирішить ситуацію, яка склалася з Конституційним судом і "виправлять помилки" в конституційному законодавстві.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що рішення Конституційного суду може вплинути на безвізовий режим з ЄС.

Нагадаємо, Качура раніше заявив, що фракція "Слуга народу" в понеділок, 2 листопада, проведе засідання щодо законопроекту президента КСУ. Зеленський пропонує відправити у відставку всіх суддів, які були у складі КСУ на момент прийняття рішення щодо закриття реєстру декларацій.