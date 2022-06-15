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У "Слузі народу" заявили, що напрацьовують план дерегуляції бізнесу

Фото: у "Слузі народу" заявили, що напрацьовують план дерегуляції бізнесу (Віталій Носач, РБК-Україна))
Автор: Ілона Свиридова

Представники міжвідомчої групи з питань дерегуляції разом із Державною регуляторною службою України, представниками уряду та парламенту розпочали збір пропозицій до плану дерегуляції для українського бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк за результатами засідання.

"Якісний план дерегуляції для українського бізнесу, що працює під час війни, - необхідність, без якої неможлива адекватна робота нині та відновлення української економіки після нашої перемоги. Лише так зможемо створити сприятливе середовище для ведення господарської діяльності та заохотити інвестиції", - наголосила вона.

Наступний крок - зустріч із представниками Мінреінтеграції, правоохоронцями, прокуратурою, СБУ, щоб допомогти українському бізнесу на окупованих територіях.

"Між тим, найближчим часом законодавчо на рівні парламенту вирішимо проблеми критичного імпорту, який нині є достатньо вибірковим для підприємств. Як і обіцяла - спрямовуємо всі можливості задля допомоги нашим підприємцям. Далі буде", - зазначила Шуляк.

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