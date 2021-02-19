У "Слузі народу" розглянуть відставку Степанова в разі провалу вакцинації, - Верещук

У фракції "Слуга народу" вважають, що глава МОЗ несе особисту відповідальність за початок вакцинації. У разі її провалу обіцяють ініціювати відставку міністра.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцина від COVID-19 виробництва AstraZeneca, яка закуповується за державний рахунок через компанію Crown Agents, очікується на цьому тижні, вакцина Pfizer в рамках ініціативи COVAX - до кінця лютого.

"Ми будемо розглядати таке питання. Я вважаю, що це не покарання. У будь-якому випадку міністр Степанов далі не зможе, перебуваючи на посаді, бути ефективним і таким, якому довіряє суспільство. Мова йде про слово - він дав слово не тільки нам як фракції, але і всьому суспільству: до кінця місяця почати вакцинацію", - підкреслила депутат.