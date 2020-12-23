У "Слузі народу" розповіли про рекорди на місцевих виборах

Партія "Слуга народу" перемогла на місцевих виборах за кількістю обраних представників (6379 депутатів) і отримала рекордну кількість голів обласних рад - 12.

Про це наголосив голова партії Олександр Корнієнко після підсумкової пресконференції на тему: "2020: монобільшість у рік коронакризи".

"6379 місцевих депутатів свідчить про те, що "Слуга народу" буде представлена в усіх регіонах України. А 12 голів обласних рад - це абсолютний рекорд, адже в інших партій нема більш як два", - зауважив він.

Народний депутат також повідомив, що представники "Слуги народу" стали головами 226 громад. На рахунку партії 6 заступників голів обласних рад і 37 секретарів міських рад.

Загалом, як визначають міжнародні спостерігачі та українські організації, влада зробила все, щоб ці вибори пройшли максимально прозоро та чесно, без використання адміністративного ресурсу, що раніше було звичним явищем для попередньої влади. А головне - безпечно для виборців в умовах пандемії коронавірусу.

Як наголосив Олександр Корнієнко, місцеві вибори-2020 дозволили перезавантажити місцеву владу по всій країні. Також він назвав результати голосування абсолютним успіхом, як для парламентської партії, яка прийшла до влади лише минулого року.

"Слуга народу" - єдина національна партія, яка має представництво на місцевому рівні в усіх регіонах країни. Ми працюємо на об’єднання українців і України. І нам вдалося виграти вибори без протиставлення, без розколу між регіонами і політичними позиціями. На відміну від інших партій, які мобілізували виборців, використовуючи тему розколу. І в нас достатньо впливу, щоб зберегти країну єдиною", - запевнив політик.

Він також додав, що в представників "Слуги народу" у місцевих радах буде важлива функція - забезпечити зворотній зв’язок і єдність національної команди, яка включає президента, народних депутатів, міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади. Об’єднання команди "знизу догори" сприятиме розвитку громад, адже кожна громада матиме шанс, що її почують на найвищому рівні.

Водночас Олександр Корнієнко зауважив, що в багатьох регіонах, особливо в міськрадах великих міст, гарні результати у місцевих партій, які очолюються міськими головами.

"Дійсно, на місцевих голосують переважно за місцевих, а не за національні партії. До того ж не варто забувати, що в чинної міської влади були потужні стартові позиції. Вони могли використовувати додаткові кошти, які потрапили в місцеві бюджети внаслідок децентралізації. Тобто, обміняли бюджетні кошти на свою підтримку і підтримку власних політичних сил. Але місцевим партіям так і не вдалося вийти на національний рівень або хоча б на рівень макро-регіонів. А серед парламентських, національних партій – саме "Слуга народу" на першому місці. І це успіх", - переконаний глава партії.

Нагадаємо, цього року вибори пройшли в 1400 громадах.

"Ми успішно завершили реформу децентралізації, перший етап - адміністративно-територіальний устрій. У результаті укрупнення районів, майже втричі зменшилась кількість місцевих депутатів, збільшився доступ населення до послуг. І це головна ідея реформи децентралізації. До того ж завдяки укрупненню районів буде зекономлено на райрадах, райадміністраціях до 10 млрд грн за рік. Ці гроші з бюджету спускатимуться на громади. Наші 1400 громад - кожна отримає додаткові гроші. Вони матимуть більше ресурсів та повноважень", - зазначив голова партії "Слуга народу".

Партія й надалі активно займатиметься продовженням реформи. Зокрема, наступного року планується розгортання мережі ЦНАПів.

"Люди мають відчути практичну користь від децентралізації. Ми зменшили кількість депутатів, зекономили гроші, але водночас забезпечимо якісні та доступні адміністративні послуги в кожному населеному пункті країни. І запроваджуватиметься моніторинг якості державних послуг, створюється єдиний державний вебпортал електронних послуг тощо. Усе заради більш комфортного життя людей", - сказав Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, вчора відбулась підсумкова пресконференція партії "Слуга народу" на тему: "2020: монобільшість у рік коронакризи". Серед головних підсумків - боротьба з COVID-19, перемога на місцевих виборах, режим припинення вогню на Донбасі, активне розгортання "Великого будівництва", співпраця з МВФ та ухвалення низки важливих законів, на які країна чекала декілька років.