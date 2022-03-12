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У "Слузі народу" розповіли про освіту під час війни та після неї

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Субота 12 березня 2022 16:24
У "Слузі народу" розповіли про освіту під час війни та після неї Фото: Юлія Гришина (sluga-narodu.com)
Автор: Артем Горовенко

Освіта під час війни - важке завдання, але його треба виконати. Зокрема, шляхом дистанційної школи, онлайн-платформи раннього розвитку та програми зарубіжних університетів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на народного депутата від "Слуги народу", голову підкомітету з питань вищої освіти комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Юлію Гришину.

"Навчатися під "Градами" неможливо. Але й вимушена пауза не може тривати вічно. Що ж робити прямо зараз? Передусім - рятувати дітей. В першу чергу тих, хто не здатний буде швидко зреагувати на раптову небезпеку. Це діти-сироти, діти з інвалідністю та важкими захворюваннями. Навіть якщо такі діти знаходяться у відносно спокійній області - їх варто вивезти. Коли прилетить перша ракета, буде пізно", - говорить Грішина.

Також, за її словами, евакуації потребують і іноземні студенти в гарячих точках. Загалом під загрозою опинились понад 2 тисяч громадян 27 країн світу - від Туреччини до ПАР, від Саудівської Аравії до Казахстану. Через російські обстріли вони застрягли у Сумах, Чернігові, Маріуполі, Херсоні. Їхню евакуацію через гуманітарні коридори зривала, знову ж таки, Росія.

"Зараз ми хочемо запустити схему, при якій студенти вишів з небезпечних регіонів зможуть дистанційно приєднатися до навчальних програм з аналогічних спеціальностей в інших вишах. Для цього перш за все потрібно налагодити комунікацію між ректорами таких вишів. Для студентів з Сум, Маріуполя, Херсона це буде реальний шанс продовжити навчання", - додає нардеп.

Онлайн-навчання планується налагодити й для школярів. Однак навчальний процес цього року повноцінним не буде. Тому розглядаємо можливість скасувати державну підсумкову атестацію (ДПА), зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) як конкурсний критерій доступу до освітніх послуг.

"Це справді непростий крок. Але дуже необхідний в умовах війни. Наше головне завдання зараз - знизити рівень будь-яких стресів для дітей. А також – залишити їх в Україні, щоб зберегти наш інтелектуальний потенціал", - говорить Грішина.

Нардеп також закликала українців пам'ятати, що Україна має одного ворога, але безліч друзів. Університети багатьох країн, особливо країн-сусідів, вже пропонують свою підтримку для абітурієнтів та студентів з України, в тому числі йдеться про пільгові освітні програми.

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