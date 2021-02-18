У "Слузі народу" розповіли, як можна знизити комуналку

Тарифи для населення не мають підвищуватися. Україна повинна рухатися в напрямку зниження частки оплати житлово-комунальних послуг.

Про це заявив нардеп від фракцій "Слуга Ннароду" Олександр Трухін під час Всеукраїнського форуму "Україна 30".

"Тарифи й так сьогодні високі для домогосподарства із середнім доходом. Ми, як країна, повинні рухатися в напрямку зниження частки оплати житлово-комунальних послуг в сімейному бюджеті, щоб у людей залишалося більше грошей на накопичення, на медицину, на освіту", - вважає депутат.

На його думку, потрібно знижувати собівартість здобутих енергоресурсів з боку державних компаній та приділити увагу транспортуванню енергоносіїв.

Своєю чергою, заступниця голови Офісу президента Юлія Свириденко заявила, що більшість учасників ринку газу пішли назустріч владі та споживачам у цьому сезоні.

"Розуміючи важку ситуацію з COVID-19 та зниженням ділової активності, вони пішли на те, щоб встановити ціну 6,99 грн за кубометр газу в січні, лютому та березні. Звичайно, що ми взяли для себе цю паузу для того, щоб системно підійти до питання", - додала Свириденко.

Водночас третина домогосподарств країни отримують допомогу на сплату комунальних послуг.

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, 1,8 млн українців мають пільги від 25 до 100% оплати комунальних послуг, у січні середній розмір пільги складав 1100 грн. Ще 3 млн домогосподарств отримують субсидію.

"73% субсидіантів не сплачують більше, ніж 10% своїх доходів. Середній розмір субсидій у січні складав 2200 грн. Якщо ми візьмемо пільговиків і субсидіантів, то це майже 5 млн людей, тобто третина домогосподарств України підтримується державою в умовах зростання тарифів", - підрахувала Лазебна.

Також на зниження тарифів суттєво вплинуть заходи із забезпечення енергоефективності.

За словами голови підкомітету ВРУ з питань енергозбереження та енергоефективності, нардепа від "Слуги народу" Сергія Нагорняка, парламент готується прийняти відповідний законопроект № 4597.

"Він сприятиме енергонезалежності України. Це в першу чергу збільшення газовидобутку, який забезпечить на 100% потреби населення, 100% потреб комунальних підприємств, комерційного сектору. Повернення у державну власність облгазів через націоналізацію цих підприємств. Стала робота Національної енергетичної компанії "Енергоатом" і робота всіх 15 енергоблоків та добудова 3 та 4 енергоблоку Хмельницької атомної електростанції", - повідомив Нагорняк.

Ще одним кроком до енергонезалежності України стане обмеження імпорту енергоносіїв з Росії. Про це розповів голова комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус, відзначивши, що парламент вже працює над таким законом.

"Думаю, що навесні ми почнемо обмежувати імпорт електроенергії, зокрема з Російської Федерації. Я ініціюватиму рішення, яке буде стосуватися й електроенергії, і антрацитового вугілля. Це може бути механізм спеціальних мит, та буде стосуватися нафтопродуктів, дизелю, скрапленого газу, коксівного вугілля", - сказав Герус.

За словами нардепа, це допоможе мінімізувати ризики постачання енергоресурсів з РФ.