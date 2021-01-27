У "Слузі народу" розповіли, як працюватимуть колектори

Непорядні колектори, які тероризують людей, скоро не зможуть працювати на ринку. Верховна рада у першому читанні схвалила законопроект №4241, який запроваджує етичні правила для колекторів і встановлює систему державного контролю за їх дотриманням.

Про це розповіла народна депутатка від фракції "Слуга народу", співавторка законопроєкту Ольга Василевська-Смаглюк.

"З такою системою ми приведемо цей ринок у стан, коли взаємодіяти з боржником ввічливо буде набагато вигідніше, ніж погрожувати і лаятися. А порушення етики потенційно вартуватиме можливості присутності на цьому ринку. Ми виведемо з ринку всіх, хто в частині методів взаємодії застряг у 90-х роках", - пояснила депутатка.

Тепер діяльність колекторів регулюватиме Нацбанк України. За порушення етичних правил НБУ зможе виписувати штраф від 51 до 102 тис. грн або виключати компанію з реєстру колекторських компаній. Там відтепер мають реєструватися усі без винятку колекторські компанії, щоб мати можливість працювати на ринку.

Відповідно до ухваленого законопроєкту:

Колекторам заборонено прямо погрожувати, шантажувати, вводити в оману, телефонувати позичальнику чи його родичам, колегам.

Заборонено повідомляти про борг друзів чи родичів позичальника.

Колектор зобов’язаний називати своє ім’я, назву компанії, підставу дзвінка та розмір боргу. А на вимогу споживача - ще й надати підтвердні документи протягом 7 днів.

Заборонена робота "нелегальних колекторів". Усі компанії, що надають послуги зі стягнення боргів, мають бути внесені в реєстр Нацбанку.

Банк чи фінансова компанія зобов’язані публікувати інформацію про колекторські компанії, з якими співпрацює, та інформувати про це позичальника.

Ті, хто здійснив серйозне порушення, втратять право на здійснення стягнення, і держава буде суворо слідкувати за тим, щоб з ними ніхто не співпрацював.

Своєю чергою, народний депутат, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев каже: на ухвалення цього законопроєкту люди чекали десятиліттями.

Він також підкреслює - документ не забороняє стягування боргів, а лише робить цей процес цивілізованим.

"Кожен, безперечно, повинен сплачувати свої борги. Але будь-яке стягнення повинно відбуватися виключно в межах закону і без приниження людської гідності. Ми хочемо уберегти наших співгромадян від втручання у їхнє особисте життя, нічних дзвінків, тиску та погроз - незалежно від того, чи винні вони комусь гроші", - розповів Гетманцев.

Як відомом, законопроект №4241 підтримується Національним банком України та Уповноваженим Верховної ради України з прав людини.

По суті його ухвалення захистить позичальників від бандитів, які діють під виглядом колекторів, кажуть у "Слузі народу".

У політсилі також розповіли про подальші кроки для втілення ініціативи.

За словами однієї з ініціаторок законопроекту, члена комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Вікторії Кінзбурської, залишилось зовсім небагато: доопрацювати текст, враховуючи зауваження НАЗК, і винести його в зал.

"Ми повинні домогтися захисту прав боржників і обмежити доступ до ринку недобросовісних колекторів, які постійно тиснуть на боржників як фізично, так і морально. Іноді, наслідки такого тиску фатальні... Тому врегулювання необхідне", - резюмувала Кінзбурська.