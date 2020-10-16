У "Слузі народу" пояснили, хто буде оплачувати всеукраїнське опитування

Оплачувати проведення всеукраїнського опитування 25 жовтня планують коштом меценатів. Його проведенням опікуватиметься громадська організація.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, організацію, яка буде займатися проведенням опитування, повинні представити найближчим часом.

"Це буде якась громадська організація, яка буде цим займатися спільно із соціологами. Наскільки я знаю, розглядається варіант паралельно провести екзит-пол саме з відповідей людей, за цим опитуванням, щоб його можна було оприлюднити відразу і звірити з офіційними результатами", - сказала Кравчук.

Вона додала, що кошти, які будуть виділені на проведення опитування, будуть "українського походження".

"Є багато меценатів небайдужих людей, це не такі великі кошти, які виділять або вже виділили на такий процес (опитування - ред.). Політичну відповідальність несе за це ініціатор цього опитування. Я впевнена, що всі ці страшилки найближчим часом будуть розвіяні", - пояснила Кравчук.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав два перших питання всеукраїнського опитування. Ними стали питання щодо довічного ув'язнення за корупцію та створення вільної економічної зони на Донбасі.

Пізніше в Офісі президента повідомили всі п'ять запитань, які можуть винести на опитування. При цьому додали, що список питань ще обговорюється.