У "Слуги народу" оцінили можливість нової коаліції в Раді

Президент Володимир Зеленський схиляє "Слугу народу" до переформатування парламентської більшості. У правлячій верхівці побоюються, що олігарх Ігор Коломойський може перевести лояльних до нього мажоритарників з "Слуги народу" в "За майбутнє".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Настирливий одне: як "Слугу народу" затягують в нову коаліцію".

У разі, якщо Коломойський переведе "своїх" мажоритарників "За майбутнє" президентської фракції доведеться домовлятися про нову коаліцію на двох або на трьох - з участю фракції "Батьківщина".

"Коломойський періодично розкручує ці розмови, виходячи з політичної обстановки або якихось майбутніх голосувань. Умовно кажучи, якщо президент кілька днів поспіль не відповідає на його дзвінки, він знову запускає цю шарманку про коаліцію", - розповів один з джерел в команді президента.

При цьому в більшості вважають, що перейти в "За майбутнє" можуть лише близько 15 депутатів, що дозволить зберегти монобільшість СН - зараз фракція включає 246 осіб. Також в президентській фракції вважають більш "поступливим" і надійним партнером групи "Довіра" на той випадок, якщо в СН все ж залишиться менше ніж 226 осіб. Окрім цього, не всі депутати в монобільшості зрадіють перспективі формального союзу з групою, вплив на яку приписують Коломойському.

Як розповіла виданню заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук, на цей час жодних заяв про вихід з фракції немає.

"Поки що юридично існує монобільшість, говорити про створення якихось коаліцій передчасно", - сказала вона.

Також нелогічним і нереалістичним вважає перехід частини колег "За майбутнє" мажоритарник від округу в Івано-Франківській області Ігор Фріс, якого відносять до так званої групи Коломойського в СН.

"Все це не більше ніж порожні вигадки. Не можу сказати про цілковиту монолітність фракції. Але повірте, що фракція не ділиться на чиїхось людей або людей, близьких до якогось бізнесмену і фінансово-промисловій групі. В основному розподіл депутатів всередині фракції відбувається за причетність до якоїсь галузі, сфері компетенції", - сказав нардеп.

Нагадаємо, чутки про перебудову більшості з'являлися ще на початку вересня. Тоді також повідомлялося про можливе включення в коаліцію якоїсь групи.