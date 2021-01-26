У "Слузі народу" спростували популярні міфи про закон про референдуми

У партії "Слуга народу" розвінчала найпоширеніші міфи навколо закону про всеукраїнський референдум (№ 3612), який парламент ухвалив у другому читанні.

Про це повідомляють у прес-службі політсили.

"Законопроект підтримали наші європейські партнери, є позитивний висновок Венеційської комісії. Він дасть народу реальну можливість вирішувати державні питання. Проте, навколо нього шириться інформація, яка інколи не має нічого спільного з реальністю, а іноді - виникає через певну різницю тексту законопроекту між першим і другим читаннями. Тому важливо розвінчувати подібні міфи", - заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Так, в партії наголошують, що популярним є хибне твердження, що "проросійські сили на референдумах зможуть просувати вигідні їм рішення стосовно відносин із РФ або з окупованими територіями".

"Законопроект передбачає конкретні запобіжники, аби цього не сталося. Зокрема, на всеукраїнський референдум не можуть виноситися питання, які створюють загрозу нацбезпеці, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету чи територіальної цілісності. Завдяки цим та іншим обмеженням референдум не може стати інструментом для маніпуляцій", - зазначають в прес-службі.

Другим поширеним міфом є твердження, що "референдум буде тільки "на папері", бо немає механізмів втілення результатів у життя".

"Органи державної влади обов’язково мають реалізувати питання загальнодержавного значення, які підтримав народ. Так прописано в законопроекті. Якщо для цього потрібно буде ухвалити окремий закон - протягом 6 місяців його має подати Кабмін і проголосувати Верховна рада. Цього не сталося? Тоді виборець має право оскаржити бездіяльність парламенту та уряду в суді", - наголошують в "Слузі народу".

Ще одним міфом є твердження про те, що "влада ухвалила лише законопроект про всеукраїнські референдуми, а про місцеві - ні. Цим навмисно звузили народовладдя".

"Робота над законопроектом про місцеві референдуми ще триває. Його презентують незабаром. Місцеві та всеукраїнські референдуми доцільно врегулювати різними законами у зв’язку з різними предметами, правовими наслідками і результатами, що вони передбачають", - пояснюють в політсилі.

Наступним хибним твердженням є те що "Конституційний суд буде головним "рефері" з питань референдуму та зможе навмисне затягувати їхній розгляд".

"Конституційний суд справді надаватиме висновки про конституційність питань, які виносять на референдум. Але є конкретні дедлайни - свій вердикт КСУ має винести не пізніше як на 30-й день з моменту отримання відповідного звернення", - повідомляє прес-служба партії.

Ще одним популярним міфом щодо цього законопроекту є думка про те, що "електронне голосування створює ризик фальсифікацій".

"Законопроект справді передбачає можливість для електронного голосування на референдумі. Проте це запрацює, коли буде ухвалено закон про е-голосування по країні. До цього моменту голосуватимемо "класичним" методом - за допомогою паперових бюлетенів", - резюмували в "Слузі народу".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розписало основні моменти цього закону. Референдуми будуть проводиться про зміни до Конституції, території, з питань загальнодержавного значення та скасування закону або його положень. Референдум за ініціативою народу оголошується президентом на вимогу не менш як 3 млн українців.