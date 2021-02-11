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В "Слузі народу" пояснили, чому висунули Вірастюка кандидатом на довибори до ВР

Автор: РБК-Україна

"Слуга народу" на з'їзді обрала спортсмена Василя Вірастюка кандидатом в народні депутати. В партії розповіли, якими напрямками спортсмен буде займатись, якщо переможе на довиборах до парламенту.

Про це повідомив очільник політсили Олександр Корнієнко, передає прес-служба.

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"Василь Вірастюк є відомою на весь світ людиною і переможцем дуже відомих змагань. Останні п’ять років очолює надзвичайно важливий напрям з реабілітації воїнів АТО", - пояснив очільник "Слуги народу" Олександр Корнієнко.

Як повідомляють в партії, зараз Вірастюк почесний президент Федерації стронгмену України, активно популяризує спорт, зокрема у школах та інтернатах, тренує українську команду ветеранів, що отримали поранення на війні, для міжнародних спортивних змагань "Ігри Нескорених" та займається проблемами реабілітації воїнів АТО.

Саме цими напрямками він має намір опікуватись у статусі народного депутата, зокрема лобіювати створення сучасних реабілітаційних центрів для ветеранів.

За словами Вірастюка, зараз такі центри займаються переважно відновленням військових після операцій, але є ще одна дуже важлива проблема - посттравматичний синдром.

"Він раніше чи пізніше наздоганяє ветерана. І пік припадає після того, коли ветеран приходить з війни, навіть через 10 років. Нас ще очікує цей бум. Тому потрібно думати про центри реабілітації вже сьогодні. І сьогодні вже їх формувати", - сказав Вірастюк.

За його словами, такі заклади мають надавати ветеранам комплекс послуг для фізичного та психологічного відновлення.

"Має бути велика територія, де ветерани можуть їздити на велосипеді, робити піші прогулянки. Місце, де вони можуть зайнятися фізичною культурою і спортом, де є спеціалісти з образотворчого мистецтва і навіть можна зайнятися вокалом. Таких центрів реабілітації у нас в Україні поки, на жаль, нема. І ось в цьому я бачу свою основну мету - створення таких центрів", - поділився своїми планами Вірастюк.

За словами спортсмена, просувати ці ідеї у парламенті йому запропонував президент.

"Це була пропозиція від президента України. Я зустрівся, у нас був діалог. Розказав про своє бачення проблеми і побачив, що є відгук. Я відчув з боку президента підтримку і бажання працювати у цьому напрямку", - сказав спортсмен.

Своїми пріоритетам він також назвав налагодження постійного діалогу із мешканцями округу та вирішення їх нагальних проблем, зокрема з дитячими с садочками та дорогами.

Окрім цього, у статусі народного депутата Вірастюк планує займатися роботою у парламентському Комітеті з питань молоді та спорту.

Нагадаємо, Василь Вірастюк братиме участь у виборах на 87 виборчому окрузі Івано-Франківської області - це місто Яремче і навколишні села.

Зіновій Андрійович, що переміг на цьому окрузі у 2019, році став мером Надвірної та склав мандат народного депутата.

Довибори на окрузі відбудуться 28 березня.

Вірастюк - заслужений майстер спорту України, п'ять разів ставав володарем титулу "Найсильніша людина України", а у 2004 році став найсильнішою людиною світу

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