У "Слузі народу" назвали свою концепцію економічної політики

Партія "Слуга народу" будує українську економіку на принципах відкритості, справедливості та сучасності.

Про це розповів голова політсили Олександр Корнієнко в ефірі телеканалу "Україна24".

"Відкрита економіка - це коли ринки відкриті, а регулювання достатнє, щоб вони могли працювати. Проте держава може робити певні інтервенції, як ми побачили на прикладі тарифів. Коли ринок погано спрацьовує, то держава може втручатися", - пояснив він.

Другим принципом економічної політики політсили Корнієнко називає справедливість. За його словами, бізнес будь-якого масштабу має бути чесним.

"Якщо ти чесно робиш, тоді до тебе нема питань. Якщо ні - питання будуть. І це стосуватиметься всіх масштабів. Якщо це великий бізнес - держава бореться з монополізмом і політичною корупцією. Якщо середній - боротьба з виведенням бізнесу з тіні, з офшоризацією. Якщо дрібний бізнес - з ухилянням від сплати податків", - пояснив голова "Слуги народу".

Третім принципом, каже Корнієнко, є сучасна економіка.

"Ми маємо сконцентруватися на тих галузях, які в сучасному світі дають додаткову вартість і дозволяють охоплювати нові ринки. Наприклад, мені подобається те, що ми робимо у галузі діджиталізації - нові електронні паспорти тощо", - додав він.

Політик вважає, що Україна має використати 2021-й рік по максимуму, аби закласти основи для подальшого росту економіки.

Для цього "Слуга народу" планує ухвалити низку законів та втілити реформи, що стимулюватимуть економічне зростання.

Зокрема, провести амністію капіталів через подання "нульової декларації". Це означає, що держава дасть можливість вивести "в білу" зароблені статки, з яких не був сплачений податок впродовж усього періоду незалежності України, пояснює Корнієнко.

Крім того, в партії планують активно працювати над розбудовою цифрової держави та впровадженням режиму paperless. 4 лютого на засіданні парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт №4355, який прирівнює цифрові паспорти до паперових і дозволяє українцям безперешкодно користуватися е-паспортами в Україні та для виїзду за кордон.

Крім того, у планах партії підтримати ініціативу Міністерства цифрової трансформації із запровадження електронної реєстрації місця проживання, каже Корнієнко.

"Можливість змінити місце реєстрації електронним способом - це цвях у труну радянського "кріпосного права", прописки. Цей крок стимулюватиме мобільність трудових ресурсів і чіткіший розподіл державних ресурсів. Бо держава чітко знатиме, скільки і де саме в країні живе людей, яким потрібні держпослуги та допомога", - стверджує голова президентської політсили.

На думку Корнієнка, сприятимуть економічному зростанню і розпочаті торік реформи. Це врегулювання ринку землі, азартних ігор, спирту та бурштину.

Значні надходження до держбюджету може дати велика приватизація. На засіданні в четвер Верховна рада у першому читанні підтримала законопроєкт №4543, який скасовує заборону на проведення аукціонів з продажу великих держпідприємств. Тобто фактично запускає велику приватизацію в Україні. Минулого року цей процес був тимчасово призупинений через карантин.

Сприятливим фактором для втілення концепції відкритої, справедливої та сучасної економіки є завершення виборчого циклу, каже Олександр Корнієнко. Адже тепер політсили можуть сконцентруватися виключно на питаннях стратегічного розвитку країни.

"Саме тому я закликав наших колег з інших політичних партій облишити політичні протистояння і працювати на країну разом. Президентська команда довела, що може цього домогтися і в атмосфері блокування, спротиву та політичного цькування. При чому домогтися, не порушуючи законів і процедур", - наголосив політик.