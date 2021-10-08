У "Слузі народу" не дали відповідь про участь в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", - заява програми

Все ще невідомо, чи будуть "Слуги народу" брати участь у сьогоднішньому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

Редактори програми почали запрошувати представників влади на ефір ще у вівторок, 5 жовтня, однак вранці в п'ятницю, у день виходу програми, від "слуг" все ще немає чіткої відповіді: хто буде і чи буде?

"У вівторок, 5 жовтня, ми вже точно знали, що будемо робити тему Pandora Papers. Цього ж дня ми почали запрошувати гостей, зокрема й депутатів від партії "Слуга народу". У четвер, 7 жовтня, після відставки спікера Верховної Ради, ми вирішили робити цю тему другим блоком і також покликали депутатів від "Слуги народу". На обидві теми в "Слузі народу" нам сказали, що подумають, хто може бути спікером від них, і повернуться з відповіддю. Наразі партія так і не підтвердила участь жодного свого депутата. Ми все ще чекаємо їхню відповідь. Хоча зазвичай у четвер ввечері ми вже завжди знаємо приблизний остаточний список гостей", - пояснила головний редактор "Свободи слова Савіка Шустера" Дарина Тарасова.

Нагадаємо: минулої п'ятниці влада бойкотувала "Свободу слова Савіка Шустера". Ефір не відвідав жоден депутат "Слуги народу", крім Дмитра Разумкова. Від них були отримані відмови.

На такі дії відреагували Міхеїл Саакашвілі і Юлія Тимошенко. Вони назвали бойкот наступом на свободу слова в Україні.

Сьогоднішня програма буде присвячена головним темам тижня: трагедії Бабиного Яру, офшорам, арешту Саакашвілі й звільнення Разумкова.

Старт прямого ефіру на телеканалах "Україна" та "Україна 24" о 21:00.