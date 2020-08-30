"Слуга народу" обрала кандидата на довиборах у Раду

Політична партія "Слуга народу" обрала кандидата на довиборах у Верховну раду по 208-му округу в Чернігівській області. Рішення ухвалили 30 серпня на закритій частині з'їзду політичної сили у Києві.

Про це повідомив офіційний Telegram-канал політсили.

Так, від "Слуги народу" на довиборах у парламент по 208-му округу буде висуватися Анатолій Гунько.

Як розповіли у партії, Гунько є громадським діячем та правозахисником. Зараз він очолює громадську організацію "Правозахист плюс" та є головою наглядової ради благодійного фонду "Гільдія Добра".

Додамо, у 2019 році Гунько балотувався до парламенту по 209-му округу в Ніжині від партії "Батьківщина" Юлії Тимощенко.

Крім того, ЗМІ писали, що Гунько фігурував у кримінальному провадженні за фактом знищення "Радіопередавального центру" в Броварах та привласненні землі. Проте, як сьогодні розповів нардеп від СН Олександр Качура, на з'їзді політсили Гунько запевнив, що кримінальні провадження проти нього закрито.

Нагадаємо, довибори в парламент по 208-му окрузі були оголошені Центрвиборчком після смерті народного депутата Валерія Давиденка.

Довибори в Раду по 208-му округу в Чернігівській області відбудуться у жовтні, в один день з місцевими виборами в Україні.