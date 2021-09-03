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"Слуга народу" проведе з'їзд 6 вересня: що розглянуть

Автор: Анастасія Рокитна

Партія "Слуга народу" проведе з'їзд 6 вересня. Вони розглянуть питання висунення кандидатів на довибори у двох округах.

Про це повідомила в коментарі РБК-Україна заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук.

"В понеділок ввечері відбудеться з'їзд партії. Основне питання - це висунення кандидатів на довибори на двох мажоритарних округах - у Херсоні та Черкаській області. Поки що по Харкову не бачили інформації, що якісь питання про висунення будуть розглядатись. Ну дочекаємось понеділка", - повідомила вона.

За словами Кравчук, в цей день перед тим відбудеться засідання політради партії та ради регіонів.

"Там теж будуть робочі питання, які будуть пов'язані з виборами, організацією форуму депутатів різних рівнів, мова йде про місцеве самоврядування в першу чергу, який ми плануємо провести у листопаді", - зазначила вона.

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Слуга народа