"Слуга народу" проігнорувала застереження інших фракцій, - Фріз

Представники "Слуги народу" проігнорували застереження представників інших фракцій парламенту щодо корупційних ризиків, які містяться в законопроекті 1014 "Про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень президента України утворювати незалежні регуляторні органи, НАБУ, призначати на посади та звільняти з посад директора НАБУ і директора ДБР)", і ухвалили рішення про відсутність корупційних ризиків у тексті поправок до основного закону країни. Про це повідомила депутат фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз за результатами засідання комітету з питань антикорупційної політики, передає РБК-Україна.

"Щойно на Антикорупційному комітеті відбувся прецедент, коли членів комітету від правлячої партії де-факто "нагнули" змінити рішення комітету, прибравши фразу з висновку "містить корупційні ризики" щодо законопроекту 1014, яким президент матиме право призначати та звільняти одноосібно голів НАБУ, ДБР та утворювати "незалежні регуляторні органи" (будь-які, без переліку таких органів, щоб економити конституційний текст, як сказав доповідач "слуг"). Проголосували лише "слуги" – 11 осіб, представники "Європейської солідарності" та наші колеги по комітету – представники інших фракцій були, зрозуміло, проти", – написала Фріз.

Вона наголосила, що дані конституційні зміни створюють можливості для здійснення тиску з боку президента на інші гілки влади, і дають йому реальний інструмент впливу на парламент і уряд.

"Аргумент про те, що ці зміни в Конституцію дають підстави не лише цьому президенту втручатись у сферу виконавчої та законодавчої влади розбився об дисциплінарну повинність фракції влади. Напевно тому й поспішають так, адже втримати її на початковому рівні далі буде все важче й важче", – зазначила Фріз.

Окрім цього, депутат фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар повідомила, що під час засідання комітету представник президента у Конституційному суді звинуватив депутатів восьмого скликання в створенні НАБУ, як інституції, що не відповідає Конституції.

"Щойно представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський звинуватив мене, Ірину Фріз і колег з попереднього скликання за голосування "антиконституційного органу Національного антикорупційного бюро". Занавіс. Дякую голові комітету за визнання створення НАБУ "попєрєдніками" позитивним кроком", – повідомила Сюмар.