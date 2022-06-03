"Слуга народу" приєдналась до європейської партії "Альянс лібералів і демократів за Європу"

"Ми впевнені, що приєднання нашої партії до Альянсу лібералів і демократів буде значущою подію як для української, так і для європейської політики. "Слуга Народу" посилить ALDE так само як Україна посилить Євросоюз", - сказала Шуляк.

На національному рівні партії-члени ALDE беруть участь в урядах 12 з 27 країн ЄС. Усі вони, зазначають у "Слузі народу", сповідують спільні цінності свободи та міцної демократії, принципи верховенства права та вільної економіки.

"Для нас партії, що входять до ALDE, є взірцями політичних сил, відданих спільним цінностям єдиної Європи. А в Україні сьогодні ведеться боротьба за цінності свободи і демократії, боротьба за Європу та її майбутнє", - додала Шуляк.

За її словами, приєднання до "політичної сім’ї" партії ALDE в якості повноправного члена для СН є одним з ключових пріоритетів в міжнародній політиці.

У "Слузі народу" також переконані, що початок офіційного партнерства з лібералами Європи допоможе заручитися підтримкою європейських колег в умовах, коли Україна захищає себе та всю Європу від російської навали.

Також це дасть можливість для просування інтересів України на рівні Європи, заявила заступниця голови фракції СН, віце-президент ALDE в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

"Повноцінний вступ "Слуги народу" в ALDE означає широку мережу контактів практично в кожній країні. Якщо порівнювати з парламентом, то політична родина, якою є ALDE, - фактично як окрема фракція. І там можна найтісніше та найефективніше відстоювати інтереси, просувати резолюції, корисні для України рішення", - пояснила вона.

Кравчук також зазначила, що президент Європейської ради Шарль Мішель також входить до ALDE. А саме від Європейської ради Україна очікує рішення щодо отримання статусу кандидата на вступ до ЄС.

Більше того, молодіжне крило партії "ЗеМолодіжка" також інтегрується до європейського простору та приєднається до молодіжного крила європейської партії ALDE, представленої в Європарламенті - European Liberal Youth (LYMEC).

Окрім того, переваги у приєднанні до ALDE вбачають і представники руху "Зе!Жінки".