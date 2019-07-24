"Слуга народу" пропонує ввести "громадянську конфіскацію" незаконних активів

Кандидат в нардепи від політичної партії "Слуга народу", член Національної ради з питань антикорупційної політики Анастасія Красносільська пропонує ввести "громадянську конфіскацію" незаконних активів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укринформ".

За її словами, першочергові антикорупційні ініціативи, які має прийняти Верховна рада 9-го скликання - запровадження інструменту цивільної конфіскації незаконних активів чиновників.

"Серед першочергових ініціатив... це необхідність сфокусувати антикорупційний суд на справи топ-корупції. Наприклад, колишнього голови Державної фіскальної служби і т. д. Тому серед першого - антикорупційний суд повинен бути сфокусований на справах топ-корупції", - заявила Красносільська.

Також, за її словами, серед антикорупційних ініціатив "Слуги народу" - повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і перезавантаження Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Ми всі бачимо, що ввело НАПК, свою так звану автоматичну перевірку декларацій, яка насправді автоматичної не є. Відповідно, наш план ... перезавантажувати НАПК - один з перших кроків, обирати нового одного відповідального керівника за процедурою, схожою з підбором суддів Антикорупційного суду", - заявила вона.

Крім того, Красносільська підкреслила, що ці кроки повинні впроваджуватися паралельно з Антикорупційною стратегією на 2019-2023 роки.

"Можу повідомити, що Національна рада з питань антикорупційної політики, який збирався минулого тижня, вже визначив антикорупційну стратегію одним з пріоритетів роботи до кінця цього року", - поінформувала Красносільська.

Нагадаємо, на початку липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про незаконне збагачення. В Офісі президента наголосили, що цей документ запроваджує новий механізм конфіскації незаконних активів посадових осіб, яка буде проводитися за рішенням суду в цивільному порядку без обвинувального вироку. Законопроект посилається на Директиву ЄС 2014/42 / EU, яка допускає громадянську конфіскацію. Директива застосовується також у США, Австралії, Канаді, Швейцарії та ряді інших країн.

Крім того, законопроект пропонує повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, яку скасував Конституційний суд України у лютому 2019 року.