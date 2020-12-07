"Слуга народу" пропонує на рік продовжити закон про особливий статус ОРДЛО

Депутати від партії "Слуги народу" пропонують продовжити дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО до 31 грудня 2021 року. Проголосувати за відповідний законопроект можуть вже наступного пленарного тижня, який буде останнім у цьому році.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Відповідний законопроект під номером 4467 підписали 54 нардепи. Серед підписантів - сам Корнієнко, а також керівник фракції Давид Арахамія, голови парламентських комітетів і члени української делегації у Тристоронній контактній групі в Мінську Олександр Мережко, Андрій Костін і Галина Третьякова.

Як пояснив Корнієнко, це рішення потрібно для того, щоб представники України на переговорах у Мінську могли спокійно продовжити роботу.

"Закон про так званий "особливий статус", який насправді є законом про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, регулярно продовжується ще з 2014 року. Це - наслідок системного підходу, який був обраний до переговорного процесу ще тоді і в рамках якого ми діємо зараз", - пояснив очільник "Слуги народу".

Корнієнко підкреслив, що за цей рік ситуація на Донбасі вже принципово змінилась. Президентові Зеленському та його команді вдалося перезапустити процес переговорів і домовитися про режим припинення вогню на Донбасі, який почав діяти з 27 липня.

"Справді, режим тиші не є абсолютним: фіксуються порушення і бойові втрати. Але за час дії цієї домовленості вдалося зберегти сотні життів наших бійців. Це унікальний період за всі сім років війни на Донбасі. Ще ніколи не було такого зменшення інтенсивності вогню і такої тиші на такій протяжності фронту, яка є зараз", - розповів Корнієнко.

Корнієнко також нагадав про і позитивні кроки для цивільних громадян. Зокрема, відновлено міст біля Станиці Луганської, який дозволив місцевим перетинати лінію розмежування в людських умовах. Також проведено реконструкцію існуючих КПВВ та створено нові КПВВ в Луганській області.

Україна зберігає і забезпечує увесь соціальний пакет для своїх громадян з окупованих територій, а абітурієнти з тимчасово окупованих територій отримали можливість за спрощеною системою вступати до українських університетів.

"До такої зміни ситуації на Донбасі призвела саме нова політика президента Володимира Зеленського і новий підхід до переговорів, який застосовується після зміни влади у 2019 році", - резюмував Корнієнко.