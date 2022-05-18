"Слуга народу" пропонує депутатам на округах опікуватися евакуйованими підприємствами

Парламентарі працюють над тим, щоб забезпечити підтримку українських підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк під час робочої поїздки Хмельницької області.

"Ми маємо підтримувати бізнес у кожному регіоні. Так, це не просто. Але кожен мудрий керівник на своєму місці повинен надати максимально більше "зеленого світла" для роботи малого та середнього бізнесу, щоб його зберегти", - сказала Шуляк.

Очільниця партії закликала приділити особливу увагу підприємствам, які евакуювалися з охоплених бойовими діями територій, та надати їм всі можливості для розвитку.

"Деякі наші депутати з округів готові стати інвестиційними няньками для підприємств, які евакуювалися з небезпечних територій на більш-менш спокійні", - підсумувала Шуляк.