ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Слуга народу", ОПЗЖ і "Євросолідарність" лідирують у рейтингу партій

Новини » Вибори 2019    16.07.2019 - 18:40
"Слуга народу", ОПЗЖ і "Євросолідарність" лідирують у рейтингу партій
Ілюстративне фото (УНІАН)

Оприлюднені нові рейтинги перед виборами

На позачергових парламентських виборах лідирують політичні сили "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя" та "Європейська солідарність". Про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке провели Інститут аналізу і прогнозування спільно з аналітичною групою "Социопрогноз".

Так, на позачергових виборах у новий парламент проходять чотири партії. Серед тих виборців, які мають намір брати участь у голосуванні і вже визначилися з вибором, 42,2% готові віддати свої голоси партії "Слуга народу". На другому місці з підтримкою 15,1% йде "Опозиційна платформа – За життя" Вадима Рабіновича, Юрія Бойка та Віктора Медведчука. 9,8% виборців підтримують партію "Європейська солідарність" Петра Порошенка, 8,3% – ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Згідно з даними опитування, партія "Голос" Святослава Вакарчука не проходить у Верховну раду, набираючи 4,9% голосів виборців.

Також без шансу подолати 5-відсотковий бар'єр залишаються Радикальна партія Олега Ляшка (3,6%), "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка (3,3%), "Сила і честь" Ігоря Смешка (3%), "Опозиційний блок" Євгена Мураєва і Олександра Вілкула (2%) та інші політсили.

Зазначимо, опитування проводилося в період з 8 по 15 липня 2019 року в 24 областях України та місті Києві. Методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face) опитано 2004 респонденти віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки становить не більше 2,2%.

ЦВК дозволила надрукувати бюлетені на полярній станції Більшість українців підтримують закон про мову
Новини України Порошенко Зеленський опросрейтингвыборы в Раду
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся