"Слуга народу", ОПЗЖ і "Євросолідарність" лідирують у рейтингу партій

Ілюстративне фото (УНІАН)

Оприлюднені нові рейтинги перед виборами

На позачергових парламентських виборах лідирують політичні сили "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя" та "Європейська солідарність". Про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке провели Інститут аналізу і прогнозування спільно з аналітичною групою "Социопрогноз".

Так, на позачергових виборах у новий парламент проходять чотири партії. Серед тих виборців, які мають намір брати участь у голосуванні і вже визначилися з вибором, 42,2% готові віддати свої голоси партії "Слуга народу". На другому місці з підтримкою 15,1% йде "Опозиційна платформа – За життя" Вадима Рабіновича, Юрія Бойка та Віктора Медведчука. 9,8% виборців підтримують партію "Європейська солідарність" Петра Порошенка, 8,3% – ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Згідно з даними опитування, партія "Голос" Святослава Вакарчука не проходить у Верховну раду, набираючи 4,9% голосів виборців.

Також без шансу подолати 5-відсотковий бар'єр залишаються Радикальна партія Олега Ляшка (3,6%), "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка (3,3%), "Сила і честь" Ігоря Смешка (3%), "Опозиційний блок" Євгена Мураєва і Олександра Вілкула (2%) та інші політсили.

Зазначимо, опитування проводилося в період з 8 по 15 липня 2019 року в 24 областях України та місті Києві. Методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face) опитано 2004 респонденти віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки становить не більше 2,2%.