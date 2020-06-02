"Слуга народу" визначиться з кандидатом у мери Києва у червні

Партія "Слуга народу" визначиться з основним кандидатом на посаду мера Києва вже цього місяця. Однак офіційне висування відбудеться відповідно до виборчого законодавства.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За словами нардепа, кандидат від "Слуги народу" буде обраний протягом червня.

"Праймеріз буде проводитись протягом червня. Офіційне висування, згідно з виборчими правилами, у вересні. Тобто у вересні буде офіційна реєстрація. Але до того часу в нас кандидат точно буде", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для визначення кандидата на посаду мера Києва у "Слузі народу" проведуть праймеріз, участь в яких візьмуть щонайменше четверо кандидатів.

Крім того, основного кандидата в мери Києва від "Слуги народу" після праймеріз обере особисто глава держави Володимир Зеленський.