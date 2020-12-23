"Слуга народу" назвала ключові закони 2020 року

"Слуга народу" назвала найважливіші закони 2020 року. Серед них - відкриття ринку землі та підвищення мінімальної зарплати.

Про це наголосили голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко та голова одноіменної фракції у парламенті Давид Арахамія під час підсумкової пресконференції на тему: "2020: монобільшість у рік коронакризи".

"Ми зробили все для запуску ринку землі сільськогосподарського призначення. Відтепер кожен має право володіти землею. Але водночас ми запровадили певні запобіжники проти зловживань. Так, обмежили концентрацію власності в одних руках - до 500 га, заборонили продаж землі іноземцям та іноземним компаніям, поки рішення щодо такого продажу не ухвалять на референдумі", - пояснив Корнієнко.

Наступна перемога - успішне завершення реформи децентралізації.

"Цього року вибори пройшли в 1400 громадах. Майже втричі зменшилась кількість місцевих депутатів, збільшився доступ населення до послуг. І це головна ідея реформи децентралізації. До того ж завдяки укрупненню районів ми зможемо зекономити на райрадах, райадміністраціях до 10 млрд грн за рік. Ці гроші з бюджету спускатимуться на громади. Вони матимуть більше ресурсів та повноважень", - зазначив голова партії "Слуга народу".

Окрім того, за словами Арахамія, парламент ухвалив декілька системних законів, які не рушили з місця десятиліттями. Серед них – закон про деривативи, який розширює ринок фінансових інструментів.

Важливим став і закон про внутрішній водний транспорт. Як відомо, річковий транспорт є найдешевшим і екологічним.

"Завдяки програмі "Велике будівництво" ми оновили або заново збудували тисячі кілометрів доріг. Якщо ми зможемо перенаправити обсяг вантажних перевезень з наших нових доріг на річкові шляхи, ми зможемо вберегти дорожнє покриття і розвантажити міста від габаритних фур. До того ж є очікування, що розвиток річок принесе до ВВП країни декілька мільярдів доларів вже наступного року", - повідомив голова партії.

Серед системних рішень також легалізація азартних ігор, який тільки формально був під забороною 11 років, але насправді працював під контролем кримінальних та напівкримінальних структур.

"Вже зараз закінчує роботу комісія для того, щоб перші ліцензії продавати в цьому році. Тож сподіваємось, що до кінця року будуть перші гроші в бюджет за ліцензії, які люди хочуть придбати", - сказав Давид Арахамія.

Окрім того, цього року парламенту вдалося збільшити мінімальну зарплату і закласти ще два підвищення на наступний рік, а також підвищити ліміти для ФОПів і прив’язали їх до мінімальної зарплати. Тепер така індексація лімітів відбуватиметься автоматично.

Важливим для бізнесу в часи кризи було і рішення про відтермінування РРО для ФОПів 2-4 груп до 1 січня 2022 року. Окрім того, зауважив Олександр Корнієнко, скасовуються штрафи за порушення при використанні РРО для ФОПів, а також скасовується механізм компенсації частини штрафних санкцій покупцю (кешбек).

Також для малого бізнесу запроваджено доступні кредити за програмою "5-7-9%". З початку роботи цієї програми, підприємцям видали близько 6000 позик на загальну суму майже 13,5 млрд грн. Найбільше кредитувався малий бізнес в галузі сільського господарства.

Наголосив Арахамія і на тому, що була врегулювана дистанційна робота, адже в умовах коронавіруса ця форма зайнятості стала як ніколи актуальною, а також підтримку креативних індустрій та аграріїв.

"В питанні аграрних дотацій ми також встановили запобіжник для великих компаній. Максимальний розмір дотації до 50 млн грн на одного агровиробника. Тож, зловживати допомогою стане фізично неможливим", - пояснив Олександр Корнієнко.

Окрім того, депутати ухвалили антиофшорний закон, повернули "пакунки малюка" в натуральній формі, створили систему контролю якості донорської крові, врегулювали інтернет-торгівлю ліками, заборонили продаж електронних цигарок неповнолітнім, ухвалили закон про інвестиційних нянь. І наостанок - вчасно ухвалили держбюджет-2021.

Нагадаємо, у Києві відбулась підсумкова прес-конференція на тему: "2020: монобільшість у рік коронакризи". За словами Олександра Корнієнка, рік був насиченим, але партія активно працювала як в парламенті, так і на місцях.