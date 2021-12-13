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На випадок вторгнення РФ в Україну. США можуть збільшити кількість військових на східному фланзі НАТО

Автор: Валерія Поліщук

Білий дім розглядає можливість розміщення додаткового військового контингенту в східноєвропейських країнах НАТО. Зокрема, на випадок можливого вторгнення Росії в Україну.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Якщо ми згадаємо 2014 рік, багато союзників по НАТО були націлені збільшити присутність (в регіоні Східної Європи - ред.), націлені на додаткове розміщення військ на ротаційній основі. Безумовно, такі заходи (США - ред.) також розглядають у разі, якщо Росія вирішить вчинити напад на Україну", - заявила вона.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін провели переговори у відеоформаті. Розмова тривав більше двох годин. Під час бесіди вони обговорювали питання загрози російського вторгнення в Україну.

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