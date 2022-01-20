У разі вторгнення в Україну. ЄС заявив про готовність введення санкцій проти Росії

За її словами, Європа зробить усе, щоб не допустити подальшої агресії проти України та інших держав континенту.

"Ми підтверджуємо нашу солідарність і з Україною, і з нашими європейськими партнерами, яким загрожує Росія. Безумовно, ми будемо відстоювати фундаментальний принцип, що Україна має право на власні рішення, як суверенна держава", - наголосила фон дер Ляйєн.

Своєю чергою вона виступила за діалог з Росією, щоб конфлікт вирішувався структурами, які були створені для цієї мети.

"Але, якщо ситуація загостриться, якщо буде будь-яка подальша атака на територіальну цілісність України, ми відповідатимемо масивними економічними та фінансовими санкціями", - підкреслила голова ЄК.

Разом з тим, вона зазначила, що Європейський Союз залишається найбільшим торговельним партнером для Росії, як і найбільшим інвестором.

"Ці торговельні відносини є важливими для нас. Але вони набагато важливіші для Росії. Ми сподіваємося, що нова атака (проти України - ред.) не відбудеться. Але, якщо це станеться, ми готові", - резюмувала президент Єврокомісії.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков наголосив на важливості вводити санкції проти РФ до її нового можливого наступу в Україну. Оскільки вторгнення Росії матиме катастрофічні наслідки, зокрема, нестиме за собою багато крові та мільйони біженців.

Своєю чергою глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що українці не будуть знову платити кров'ю за нездатність Заходу швидко відповісти Російській Федерації у разі нового вторгнення в Україну.

Він також зазначив, що у Вашингтоні вже прийняли рішення щодо жорстких санкцій, якщо Москва зважиться на вторгнення.