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У разі заворушень через Brexit Єлизавету II евакуюють з Лондона

Новини » Суспільство    03.02.2019 - 04:14
У разі заворушень через Brexit Єлизавету II евакуюють з Лондона
Фото: Єлизавета II (Christopher Furlong-WPA-Pool/Getty Images)

Також евакуюють всю королівську родину

Королеву Великобританії Єлизавету II і інших членів британської королівської сім'ї  евакуюють з Лондона в разі масових заворушень через вихід Британії зі складу Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Sunday Times.

Газета отримала доступ до секретного урядового плану, в якому йдеться про евакуации королівської сім'ї.

Однак, газета не повідомляє, куди саме будуть евакуйовувати британського монарха.

"Цей план екстреної евакуації існував ще з часів холодної війни, проте зараз він був переорієнтований на випадок масових заворушень", - пише газета.

Нагадаємо, Єврокомісія прийняла рішення по комплексу надзвичайних заходів на випадок сценарію Brexit без угоди. Зокрема, британські одержувачі фінансування з бюджету ЄС продовжать користуватися виплатами за своїм чинними контрактами за умови, що Сполучене Королівство продовжить виконувати свої фінансові зобов'язання по союзному бюджету.

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